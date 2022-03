'Que no se vuele', dice gobernador de Coahuila a diputado Rodolfo Walss por Metrobús

Luego de que el diputado local Rodolfo Walss protagonizó la semana pasada un altercado con agentes de la Policía Estatal por haber presentado el "Fraudebús", vehículo en el que se manifestó por el supuesto fraude del proyecto Metrobús Laguna y que derivó en su detención temporal, fue durante este lunes que finalmente se pronunció el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme.

El mandatario se refirió además a una nueva protesta que montó el legislador en pleno Centro de Convenciones de Torreón durante este día y en el marco del Subcomité de Salud de la Laguna, dijo que existe libertad para que el diputado exprese su opinión y sin necesidad de que existan acciones de represión, de la misma forma reiteró que la unidad de protesta llamada "Fraudebús" fue sacada de circulación debido a que cometió diversas infracciones a la ley estatal y local.

"Que no se vuele, yo ni por aquí tenía en mente hacerle algo y evitar que él saliera con su movimiento propagandístico... De eso a que haya funcionarios con iniciativa, eso es otra cosa, eso (retención del camión) lo hizo a iniciativa del director de Autotransporte y lo hicieron también ahí al calor, como ustedes vieron el video, ahí no hay nada qué ver, ¿Qué es lo que sí tenemos? un camión que no contaba con póliza de seguro, que el chofer no traía licencia de conducir, que es un Torreón-Gómez-Lerdo que andaba fuera de su ruta, que además de acuerdo a la ley local con propaganda sin ningún permiso, infracciones que cometió en el orden local, ahí mismo se regresaron dos camiones que estaban dentro del operativo, ese se especificó que para circular o para sacarlo de Torreón se tienen que quitar las calcomanías que tenía, si él se las pone mañana pues no tiene ningún problema", señaló Riquelme.

Respecto al tema del Metrobús Laguna y los retrasos que se han tenido en su puesta en marcha el mandatario señaló que, al menos lo que tiene que ver con la obra de la ruta troncal ya se tiene lista en su totalidad, además de que las terminales Nazas y Oriente podrían quedar listas en un lapso de no más de 3 meses, todo dentro además de los acuerdos con transportistas y que ya dialogan con las autoridades estatales y municipales.

"Soy un hombre de compromisos, terminé el Teleférico, terminé el Centro de Convenciones, terminé el Paseo Morelos y voy a terminar el Metrobús, él (Walss) sabe que lo voy a terminar, por eso ahora dice que probablemente lo termine pero que hay un fraude, el Metrobús está auditado por la Auditoría Superior de la Federación hasta el último centavo, no tiene observaciones graves, creo que la última fue de 800 mil pesos, de más de 600 millones u 800 que se manejaron y fueron solventadas, es decir, no tiene problema", declaró.