‘Que nadie entre ahí’; Carlos Rivera arremete contra producción de TV Azteca

Carlos Rivera sorprende en entrevista al revelar cuál había sido el reality que le había destruido por completo la confianza, a tal grado de pedirle al público que nunca ingresara a dicha producción.

Todos sabemos que Carlos Rivera saltó a la fama gracias a su participación en la competencia de canto, La Academia, perteneciendo a la tercera generación de la entrega.

Sin embargo, a pesar de que este reality de la cadena de TvAzteca lo ayudó a formar las bases para desarrollar sus dotes en el canto, hubo un reality, de la misma televisora, que el cantante mexicano aseguró que “le había destrozado por completo su confianza en sí mismo”.

VER MÁS ¿Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera se casan en secreto y se van de México?

Los rumores sobre el futuro de la pareja han hablado de matrimonio y embarazo

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, Carlos Rivera habló sobre el peor reality en el que participó, y al cual calificó como el peor de su vida. Se trata de Desafío de Estrellas, en donde también estuvieron participando exacadémicos tales como Yahir, Toñita, y Cinthia:

“Yo donde me la pasé mal fue en Desafío de Estrellas, eso sí la verdad es lo peor que me ha pasado en la vida. No vuelvan a hacer uno y que nadie entre ahí por favor”, arremetió.

Tras estas declaraciones, el cantante aseguró que fue el teatro quien lo ayudó a volver a tener confianza en sí mismo, es por eso que le gusta mucho este arte:

“Justo el teatro es lo que a mí me salva, porque en cuanto termina El Desafío, yo entro con un papel y es el proyecto que me devuelve la confianza en mí mismo, que yo le perdí con ese programa”

Al finalizar con sus declaraciones, Carlos Rivera aseguró que fue muy diferente a lo que vivió en La Academia, en donde tuvo más apoyo por parte del público y los jueces: “Contrario a lo que me pasó en La Academia de que gané por un montón de votos de diferencia”.