'Qué mala onda que hicieron cosas así': Majo Aguilar sale en defensa de su prima Ángela

Luego de la filtración de las fotografías de Ángela Aguilar besando a un hombre 15 años mayor que ella, y el escándalo que provocó en redes sociales, su prima Majo Aguilar sale en defensa de la más joven de la familia y asegura que Ángela nunca debió de disculparse por nada: “Es una mujer lista, inteligente, que mala onda que hicieron cosas así”.

Fue hace un par de días atrás cuando a través de redes sociales se comenzaron a difundir varias fotografías en donde Ángela Aguilar aparecía besando al productor de música Gussy Lau, desencadenando un sin fin de críticas y reacciones al respecto, tachando a la joven de lo peor.

Ante esto, la cantante Majo Aguilar salió en defensa de su prima y aseguró para un programa de TV Azteca que Ángela no debió de disculparse por nada, asegurando que era una mujer segura e inteligente:

“Yo puse un mensaje, aparte nos escribimos, pero puse un mensaje en Instagram de que yo creo que no se tiene que disculpar absolutamente de nada. Es una mujer lista, inteligente, qué mala onda que hicieron cosas así”.

(FOTO: ESPECIAL)

Majo aseguró que cada persona era libre de realizar lo que quisiera, asegurando que la hija de Pepe no había hecho nada malo:

“No tiene porque disculparse de nada, no hizo absolutamente nada malo… Ella siempre va a tener mi apoyo, nada de odio. Que cada quien haga lo que se le pegue la gana con quien quiera, por favor”.

La cantante contó que que ambos tenían su historia y no había razón para armar un desastre como el que se hizo a través de redes sociales tras la filtración de estas fotografías:

“Ellos tienen su historia y creo que también está chafa que estén satanizando tanto a él, al chico… Cada quien tiene su historia y su vida, y mientras ella sea feliz… yo lo único que quiero es que ella sea feliz”.

Para finalizar la compositora mexicana aseguró que la hermana de Leonardo era una mujer muy segura e inteligente, además de asegurar que la edad no era algo muy relevante:

“No me ha pedido ningún consejo al respecto, y creo que está muy bien porque ella es una mujer muy segura, es más, yo no quiero decir de más, ella que hable lo que tiene que decir. Yo la apoyo en lo que ella decida, y sí, para mí ese tema de la edad se me hace muy irrelevante”, con texto citado del portal TVNotas.