¡Qué le pasó! Chiquis Rivera apareció con los labios hinchados y desata las críticas 

Chiquis Rivera no oculta que le encantan las cirugías y los procedimientos estéticos, se ha sometido a la liposucción de cuerpo entero, a cinco cirugías de busto y ahora a un retoque en los labios que no salió como ella esperaba. La hija de la fallecida Jenni Rivera compartió con sus seguidores de Instagram que se sometió a un procedimiento para tatuarse los labios, pero al ignorar que no debía tomar alcohol, la cantante abusó del consumo y sus labios se hincharon demasiado.

Sorprendida y un tanto asustada fue como Chiquis mostró el aspecto de sus labios, que lucían visiblemente hinchados. Ha mostrado que poco a poco esa hinchazón ha ido disminuyendo.

Chiquis, curvilínea feliz

En una reciente entrevista con Adela Micha, Chiquis contó que ha sido cinco las ocasiones en las que ha cambiado de tamaño de busto, pues en diferentes momentos se ha aumentado o disminuido los implantes. La cantante de regional admitió que cuando se puso de moda Kim Kardashian ella quería parecerse a ella y modificó su cuerpo, luego, cuando se hablaba mucho de Jennifer Lopez volvió a cambiar porque deseaba tener un cuerpo como ella.

"Me encantan las cirugías", expresó, sin embargo, admitió que aunque las operaciones sí funcionan, su problema ha sido que no ha hecho la dieta correspondiente, pues ama comer. "Me ha servido pero el problema es que aquí (la boca), no le paré".

Además de las cirugías, también ha hecho uso del bótox.

Chiquis lamenta que su cuervilíneo cuerpo genere tanto odio en redes sociales, donde se muestra al natural; cuestiona que la gente se ofenda cuando ella se muestra con poca ropa, y no sucede lo mismo cuando una mujer delgada lo hace. Aunque está feliz con sus curvas, recientemente ha publicado fotos en las que luce más delgada; se dijo que Chiquis se había sometido a una cirugía estética porque lucía más estilizada, incluso se dijo que se había practicado la manga gástrica, una operación para perder peso, sin embargo, ella misma negó esta versión y aclaró que solo se operó los senos, pues quería tener las "bubbies más paraditas".