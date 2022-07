¡Qué insulto hacia RBD!: Critican a Bad Bunny por cantar Sálvame y Anahí reacciona

Un video de Bad Bunny cantando el éxito de RBD, Salvame, comenzó a circular en redes sociales. El clip ha generado todo tipo de reacciones y críticas.

En el video que compartió Benito Antonio Martínez en sus redes sociales, se aprecia al artista interpretando la balada con mucho sentimiento, pero dejando en duda su habilidad vocal, pues al cantante de Me Porto Bonito se le escaparon varios gallitos y desafinó.

Los comentarios que desató en redes Benito fueron varios, pues el reguetonero se volvió blanco de burlas.

"La mejor parte: Sálvame el oído, por favor", "Pobre, canta horrible, ¿por qué tiene tanta fama?", "Definitivo, que siga con el reguetón hablado", "Yo creo que me muero, vuelvo a la vida y me vuelvo a morir", "¡Qué insulto hacia RBD!", "No parece su voz", "Cállenlo, ya se sabe que no canta", fueron algunas críticas al vocalista recabadas por El Universal.

Por otro lado, Anahí, la intérprete original del éxito de RBD, reaccionó en redes sociales, pues la estrella de telenovelas escribió en TikTok: ¡Tú sí sabes! Vamo’ pa’ el mambo @badbunny #Sálvame", acompañado de un video que fue tendencia de Anahí, en donde canta el tema.

Cabe resaltar que no es la primera vez que un reguetonero canta el tema, pues la colombiana Karol G se ha mostrado gran fan de RBD, y en su pasada visita a México subió al escenario a Anahí para cantar Salvame.

Sálvame se lanzó en el año 2005 y fue el tercer sencillo del álbum Rebelde, con el que el grupo debutó; además, fue utilizado para promover la telenovela protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez; posteriormente fue grabado en portugués e inglés.