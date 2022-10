'¡Qué horror la delincuencia!', asaltan a conductor del programa Hoy

Sebastián Reséndiz, conductor del programa Hoy, sorprendió a todos al confesar que se encontraba "incomunicado", esto después de revelar que había sido asaltado durante su viaje por Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el presentador del segmento '¿De qué me hablas?', detalló que durante su viaje por San Diego, California, ocurrido este domingo, había sido asaltado.

"Incomunicado hasta nuevo aviso. Me asaltaron en San Diego, estoy bien, pero me robaron mi teléfono", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Posteriormente, el hombre añadió: "Hacía muchísimo no me sentía así de mal, qué horror la delincuencia y que te roben ¡es lo peor!" (…) “Ya vemos que la delincuencia no es exclusiva de un lado de la frontera y llamamos al 911 y nunca llegaron".

Sin embargo, a pesar del duro momento que vivió el conductor del matutino de Televisa, Sebastián aseguró que el viaje había tenido su lado positivo, esto debido a que pudo ver a su familia.

"A pesar del robo de mi celular en #sandiedolife, fue un bello fin de semana porque vi a mi familia y conocí bellos lugares, ahorita nos vemos en @programa_hoy #dequemehablas", finalizó.