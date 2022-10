¿Qué hay detrás de las canciones de Taylor Swift? Historias que inspiraron sus éxitos

Este viernes 21 octubre se estrena el décimo álbum de estudio de Taylor Swift, Midnights, el cual supone su regreso a la música tras un año de ausencia desde que lanzó Red (Taylor’s Version), así como su primer álbum inédito desde que publicó Evermore a finales del 2020.

La trayectoria musical de Taylor ha estado marcada por su composición, en la que ha logrado plasmar su vida personal en líricas cantadas en grandes éxitos.

Los fans saben cada detalle de las relaciones personales de Taylor, no solamente de los hombres con los que ha salido, en un listado de famosos que incluyen a personajes como Joe Jonas, Taylor Lautner y Harry Styles; sino que también ha plasmado en sus canciones algunas controversias como sus disputas con Kanye West, el clan Kardashian y su enemistad con Katy Perry, por mencionar algunas.

También, Taylor ha hablado de sus pensamientos, vivencias de la infancia y adolescencia, así como situaciones de su vida familiar como la salud de su madre como Soon You'll Get Better y The Best Day.

Es por eso que en conmemoración del lanzamiento de Midnights, en El Siglo de Torreón, recordamos y abordamos algunas de las canciones de Taylor que, según los fans, los medios y la propia Taylor, están dedicadas a momentos y personas importantes en su vida.

Examores

El repertorio de Taylor es muy amplio, y decidir hablar sobre las canciones con anécdotas propias de la cantante es complicado, pero no se podría hablar de este tema, sin empezar por hablar de sus mediáticos noviazgos que inspiraron varias de sus mejores canciones.

Uno de los galanes que merecieron una canción compuesta por Swift fue Harry Styles, con quien Taylor se involucró, se cuenta que salieron en una cita en 2012 tras ser captados juntos, después salieron aproximadamente durante un año. Definitivamente, Harry inspiró varias de las mejores canciones de la estrella de la música pop y country, pues durante los Brit Awards celebrados en el 2013, Taylor reconoció que el tema I Knew You Were Troueble, hablaba del exOne Direction.

“Bueno, no es difícil conectar con tus emociones cuando la persona a la que has dirigido esas palabras está contemplándote frente al escenario. En esos momentos, haces un balance mental entre tu lado analítico que te está diciendo a dónde y qué hacer, y el otro que te dice: ‘Siente lo que estás cantando, y hazlo ver en tu rostro. Siente todo tal y como lo hiciste cuando estabas escribiendo la canción”, dijo Taylor.

Se dice que otro de los temas que Swift escribió para Harry es Style, el cual sirvió como tercer sencillo del álbum 1989, publicado en 2014. En este tema la compositora habla sobre un amante al estilo James Dean del que no puede tener suficiente, pese a que su relación está condenada al fin. Otro de los temas para Styles es Out of the Woods, que también se encuentra en el álbum 1989, en esta canción se habla metafórica y literalmente de un accidente, en el que hubo mucha ansiedad de por medio y atención de los medios.

Un romance bastante viejo de Swift, pero muy sonado, fue cuando salió con el actor Jake Gyllenhaal, el cual volvió a ser relevante luego de que la cantante relanzó en 2021 el álbum Red (Taylor’s Version), publicado originalmente en 2012. En este trabajo musical, la canción All Too Well habla sobre como se sentía Taylor durante y después de la relación con el actor, que era bastante mayor. La canción era una de las favoritas de sus fans, por lo que con la reedición del álbum estrenó la versión de 10 minutos, en donde, a través de la música y un video musical, cuenta toda la historia con el actor.

El listado de canciones es largo, pero por mencionar algunos temas destacados de Taylor para sus ex, están Mr. Perfectly Fine, Last Kiss y Forever & Always dedicados a Joe Jonas, incluso durante una aparición con Ellen DeGeneres, Taylor explicó que Forever & Always, es para “el chico que rompió conmigo por teléfono en 25 segundos”, tiempo en que tarda en iniciar la canción una vez que se pone play. También está Back To December, tema escrito para Taylor Lautner, a quien le canta con nostalgia; otro tema es Getaway Car dedicado a Tom Hiddleston, este tema es del álbum Reputation lanzado en 2017, al que se refiere como una relación que avanzó demasiado rápido. Mientras que en el caso de Calvin Harris, habla sobre el DJ en los temas I Forgot That You Existed y Dancing With Our Hands Tied, de los álbumes Lover y Reputation respectivamente. Otra canción es Dear John para el cantante John Mayer.

Disputas con famosos

La rivalidad que surgió entre Taylor Swift y Katy Perry llamó durante muchos años los medios y puso a pelear en redes sociales a los admiradores de ambas artistas.

Todo se remonta los años 2009 y 2011, cuando las cantantes fueron amigas, incluso se felicitaban en sus cumpleaños, pues ambas estaban arrancando sus carreras como estrellas pop y se apoyaban con sus proyectos musicales. Incluso, en algún momento Perry le sugirió a Taylor hacer una colaboración. Esto nunca ocurrió.

En resumen, aunque siempre habían sido cercanas, Taylor Swift salió con John Mayer durante el 2010, a quien dedicó y escribió el tema Dear John, tiempo después Katy comenzó a salir con John en una relación con idas y vueltas, aunque la pelea no inició exactamente por hombre.

Cuando Taylor estaba con su gira Red Tour en el 2012 y 2013, tres de sus bailarines se habían trabajado anteriormente con Katy en su gira California Dreams: Lockhart Broenliw, Scott Myrick y Leah Adler. Cuando Katy comenzó a planear su siguiente gira para promocionar su álbum Prims, volvió a llamar a los bailarines, cuando aún estaban con Taylor. Ello señalaron que estaban emocionados, pero tendrían que abandonar la gira de Taylor. Cuando los bailarines hablaron con Taylor, fueron despedidos y los dejó de seguir en Instagram.

En septiembre de 2014, Taylor habló con Rolling Stone, en donde se pronunció sobre el drama de sus bailarines, aunque nunca dijo el nombre de Katy.

La revista menciona el tema Bad Blood, cuando aún no se estrenaba, la señalaban como una canción que hablaba de “sobre otra artista femenina que Swift se niega a nombrar”.

“Durante años, nunca estuve segura si éramos amigas o no. Se me acercaba en las entregas de premios y me decía algo y se iba, y yo pensaba: ¿somos amigas o me acaba de soltar el insulto más cruel de toda mi vida? Me hizo al terrible. Pensé, ‘oh, somos enemigas’. Y ni siquiera era por un hombre, tenía que ver con el trabajo. Básicamente, trató de sabotearme una gira entera. Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara”, contó Swift.

Al día siguiente, en sus redes, Katy lanzó una indirecta a Taylor, haciendo mención a la película de chicas pesadas: “Cuidado con la Regina George con piel de cordero”.

Años después, en el 2017, Katy respondió a Taylor con el tema Swish Swish, aunque luego, en el 2019, ambas artistas se reconciliaron y Katy tuvo una aparición especial en el video de You Need To Calm Down, en donde abraza a Taylor.

Otro famoso con el que Taylor tuvo problemas, fue el rapero Kanye West. Todo inició cuando en los MTV Video Music Awards del 2009, Swift ganó el premio de Mejor Video Femenino por You Belong With Me, pero Kanye de manera sorpresiva subió al escenario e interrumpió a Swift durante su discurso, asegurando que ese premio era para Beyoncé por Single Ladies.

“Hey Taylor, estoy muy feliz por ti, te voy a dejar terminar, pero ¡Beyoncé tuve uno de los mejores videos en la historia! ¡Uno de los mejores videos en la historia!".

Al finalizar la noche, Beyoncé ganó el premio a Video del Año, y dejó a Swift continuar su discurso de agradecimiento. En aquel entonces Taylor tenía solamente 19 años. Tiempo después, Kanye se disculpó, e incluso se hicieron amigos cercanos, al menos se les veía juntos en eventos sociales.

La amistad quedó en el olvido cuando Kanye West lanzó en 2016 el tema Famous, en donde ataca a la cantante:

“Me parece que yo y Taylor podríamos tener sexo ¿Por qué? Yo hice famosa a esa perra”.

El artista aseguró que había hablado con Taylor; sin embargo, luego los representantes de la artista salieron a decir que a ella no se le informó sobre la parte de “perra”, y que le habían advertido sobre lanzar un tema con un mensaje misógino tan fuerte.

En 2017, y tras permanecer alejada un tiempo de las redes sociales y los medios, Taylor regresó cargada de un mensaje de empoderamiento y venganza, el cual plasmó en el tema Look What You Made Me Do.