¿Qué hará Rubí con el dinero si es que gana La Academia?

Un millón de pesos y grabar un primer sencillo con la disquera Sony Music es el premio que se llevará el ganador de "La Academia" en su décimo tercera edición.

Si Rubí Ibarra llega a quedarse con el primer lugar quiere abrir albergues para cuidar a los perros de la calle, además de seguirse preparando profesionalmente para crecer como cantante, actriz y bailarina.

En una charla en la que estuvo presente EL UNIVERSAL, la potosina platicó que ella recogió a dos perros de la calle, que eran maltratados, así que quiere poner su grano de arena para que estos animales no sufran.

"Me gustaría hacer algo así para todos esos perritos que no tienen familia o que tienen un cariño, eso es algo que también me gustaría hacer", explicó la quinceañera más famosa de México.

¿Qué hará el resto de los finalistas con el dinero?

Si Cesia resulta ser la ganadora buscará crear proyectos, hacer música, seguir multiplicando esfuerzos para generar negocios para darle trabajo a personas.

"Hacer música, invertir, ayudar, crear asociaciones, muchas cosas que uno quiere hacer y ojalá que el público nos ayude", dijo la hondureña.

Nelson explicó que siempre ha tenido un sueño y es abrir una academia de baile y música, entonces esa sería una de sus metas y con el dinero del primer lugar cree que puede hacerlo.

"Quisiera sacar mi primer disco porque yo no tengo música oficialmente afuera, tengo composiciones, pero nunca he sacado mi música, entonces aprovecharía para sacar música y para comprarme un carrillo", dijo el guatemalteco.

Si el público decidiera que Mar fuera la ganadora invertiría lo obtenido económicamente para invertirlo en música para su carrera, en dar ese impulso que necesita.

"Mi sueño siempre ha sido ser una referente del pop, rock, latino, que ahorita hacen falta mujeres en rock, sobre todo, entonces aquí estoy yo para ocupar tal vez ese lugar que me encantaría tomarlo, pero claro, siempre dependemos del público, entonces devolverle ese amor que nos han dado a través de la música".

Andrés también quiere invertirlo en su música, afirmó que ya tiene algunas canciones que no ha sacado pero que le encantaría compartir muy pronto. Considera que cualquiera de los finalistas del reality aprovechará bien el premio.

"Con ese dinero me gustaría mucho apoyar, como lo había dicho antes, a asociaciones que tengan mucho que ver con el cuidado y la prevención de la diabetes, es una enfermedad sumamente cara por eso es que me veo tan interesado en aportar un poquito porque sí creo que falta mucho por hacer. Hay que tener conciencia del cuidado".

Dijo que ha tenido la fortuna que con su trabajo ha podido solventar todos los gastos que requiere, igual su familia lo ha apoyado. Además quiere seguirle dando a la música porque es lo que ama.

Duetos para la final de "La Academia"

En la primera parte de la final de "La Academia" 20 años, que se realizará la noche de este sábado, los cinco participantes cantarán a dueto con algunos ganadores de este reality show.

Andrés cantará "Ya no vives en mí" a dupla con la ganadora de la primera generación y actual madrina: Myriam Montemayor.

Mar interpretará el tema "Amárrame" de Mon Laferte y Juanes, junto a Érick Sandoval, ganador de la novela generación, algo que le emociona bastante.

Rubí hará dueto con Erasmo Catalino, ganador de la cuarta generación. "La verdad es una persona con una vibra muy increíble, les tenemos una canción muy bonita que se llama ‘La pareja ideal’.

Nelson dijo tener el privilegio de cantar con la única ganadora hasta el momento de Guatemala, su país de origen: Paola Chuc, ella perteneció a la temporada 11 con quien interpretará "Estoy enamorado", de Thalía.

Cesia estará en dúo en "Cosas del amor" con la ganadora de la segunda generación de "La Academia" Érika Alcocer. "Es una voz impresionante, estoy muy emocionada y estoy trabajando para estar al nivel de ella, aparte de que las dos estamos chinas".

Además de los antes mencionados habrá otros invitados especiales como Natalia Jiménez y Pancho Ureti con quienes cantarán los académicos, al igual que con Ana Bárbara y Alexander Acha.