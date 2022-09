¿Qué fue del grupo Hanson, los hermanos que conquistaron México?

Formado en el año de 1990 por los hermanos Isaac, Taylor y Zac Hanson, el grupo de pop, rock e indie rock, Hanson, conquistó a México y Latinoamérica durante los años 90 y principios de los 2000.

Originarios de Tulsam Oklahoma, Estados Unidos, comenzaron a tocar instrumentos y cantar desde muy pequeños en celebraciones, como el Día de acción de gracias.

En 1994 y 1995 grabaron dos álbumes de manera independiente: Boomerang y MMMBop, pero no sería hasta 1997 que retomarían la canción MMMBop para su álbum de estudio Middle of Nowhere con una discográfica, Mercury Records. El tema se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número uno en varias tablas de popularidad como el Billboard Hot 100, por mencionar algunos.

Pero en especial, lograron conquistar a México, en donde cosecharon gran éxito.

Aunque los siguientes sencillos del álbum no lograron el mismo éxito que MMMBop, si se colocaron en el gusto del público adolescente, siendo un grupo con gran participación en el entonces Los 10+ Pedidos de MTV.

Otros temas de I Will Come to You y Thinking of You consiguieron popularidad mediana.

Tras una gira por Estados Unidos, y culminar la promoción de su álbum debut, un álbum navideño, un álbum en vivo y una compilación de sus primeras grabaciones. Hanson regresó en los 2000 con un nuevo trabajo musical, su segundo álbum de estudio llamado This Time Around. Este disco no logró la misma popularidad en Estados Unidos que su anterior trabajo; sin embargo, Latinoamérica y principalmente México. Hasta la fecha, han vendido un millón de copias de este trabajo musical, que les dio éxitos como If Only y This Time Around.

Durante este tiempo el grupo visitó México para hacer promoción en algunos programas de televisión, así como incluir al país dentro de su gira internacional, presentándose con éxito en el Palacio de los Deportes de la CDMX y en Monterrey.

Luego de varios años de ausencia, y problemas con su disquera, Hanson regresó en el 2003 con el álbum Underneath, lanzado de manera independiente como 3CG Records. El álbum tuvo menor recepción comercial, pero logró aun así colocarse en algunos charts de popularidad, y con gran repetición en MTV México. En especial con el tema Lost Without Each Other.

Sus siguientes trabajos musicales pasaron mayormente desapercibidos, aunque nunca dejaron de lado a su público mexicano.

En 2007 lanzaron The Walk y en 2010 regresaron con Shut It Out, con el que tuvieron mayor recepción gracias al video viral del tema Thinking 'bout Somethin.

También aparecieron en 2011 en el video musical del tema Last Friday Night junto a Katy Perry, logrando tener nuevamente los ojos puestos en ellos.

Otros de sus trabajos fueron los álbumes Anthem (2013), Finally It's Christmas (2017), String Theory (2018), Against the World (2021) y Red Green Blue (2022).

Aunque con menos relevancia que antes, se han mantenido fieles a su público, lanzando música nueva y haciendo giras.

Durante el festival Pa'l Norte regresaron de manera inesperada a México, en donde interpretaron en el escenario sorpresa el éxito MMMBop, así como If Only.

Este domingo regresaron a México, en donde dan comienzo a su gira RGB tour, tras 22 años sin tener una presentación como acto principal en el país. Esta vez en el Auditorio Blackberry de la CDMX.

Ahora, como adultos, aprovecharon para visitar Garibaldi, en donde disfrutaron del mariachi y el tequila.

"Estamos encantados de estar en México para dar inicio a la etapa latinoamericana del RGB World Tour. Lo hicimos hasta el final, con sombreros y tragos de tequila ¡Salud!", escribieron en sus redes sociales.