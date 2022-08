¿Qué esperar del regreso de La Huérfana a los cines de México?

La segunda parte de "La huérfana" está por estrenarse en México, tras 13 años de que se estrenará la historia de Esther, una mujer de 30 años que, debido a una alteración hormonal, tiene una apariencia de una niña de 9 años, la cual aprovecha para engañar a su madre y padre adoptivo, quienes se enfrentan a una serie de torturas sangrientas, tramadas por la nueva integrante de la familia, ¿Qué esperar de la precuela?

Este jueves se estrenó en Estados Unidos Orphan: First Kill, la segunda parte de La huérfana y aunque, hasta el momento, la crítica no se ha mostrado nada condescendiente con la cinta, dirigida por William Brent Bell, nada más y nada menos que el director de la saga de terror "El Chico", lo que más ha llamado la atención, en las redes sociales, es que Isabelle Fuhrman volverá a dar vida a Esther, pues la actriz ya no es una adolescente de 11 años, sino una mujer de 25 años.

De acuerdo con la reseña de "The Guardian", la producción recurrió a efectos especiales para que Fuhrman luciera una apariencia más jovial, ya que de acuerdo al argumento de la trama, la segunda parte de La huérfana sucede poco después de que Esther fuera descubierta por los Coleman (la familia que la adoptó en la primera entrega de la cinta), tiempo que estuvo internada en el centro psiquiátrico de Saarne, en Estonia.

Tras su salida, la mujer con cuerpo de niña (cuyo verdadero nombre es Leena Klammer) roba la identidad de la verdadera Esther, quien lleva cuatro años desaparecida y se presenta frente a la madre y padre de Esther, Tricia y Allen Albright (interpretados por Julia Stiles y Rossif Sutherland, respectivamente), quienes piensan que su hija fue secuestrada, quienes tendrán que desentrañar si verdaderamente el cautiverio transformó a su hija o a qué se debe su personalidad fría y el asunto ruso con el que se expresa.

En 2009, el recibimiento de la cinta fue polarizado, pues todavía antes de que se estrenara se llevaron a cabo campañas en su contra en EUA, por incitar a la estigmatización en torno a las niñas y los niños adoptados. Otras de las críticas que recibió la producción fue la elección del elenco, pues pese a que la interpretación de Furman fue laureada, se trataba de una niña quien había dado vida a una mujer con apariencia de niña, lo que no significaba ningún riesgo y esfuerzo. El día de su estreno recaudó 12.8 millones de dólares y antes de abandonar la taquilla recabó 78.3 mdd, por lo que la crítica está en la espera que los creadores se reivindiquen en la segunda parte.

Orphan: First Kill llegará a los cines de México el próximo 15 de septiembre.