¿Qué es un 'pocito' en Coahuila y por qué se les considera artesanales?

Guillermo Iglesias, ingeniero metalúrgico y profesor en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, pidió que se legisle la extracción de carbón en los pocitos porque criticó que nuevamente se repite el ciclo. Los pocitos son pequeñas minas a las que se llega por un tiro vertical y que tienen un diámetro de alrededor de 1.5 metros y con profundidades de hasta 400 metros. En este tipo de obras han muerto decenas de mineros en la última década. En una de estas minas quedaron atrapados este miércoles nueve trabajadores mineros después de que presuntamente se inundara al toparse con agua subterránea.

El ingeniero Iglesias explicó que la formación geológica comprende además de extractos de carbón, conglomerados en los que el agua puede fluir en forma de grutitas o veneros, pues hace miles de años la cuenca fue un océano y hay corrientes subterráneas. Ahondó en que normalmente, una empresa minera debe contratar ingenieros para que sondeen el área y realicen diagnósticos y estudios geofísicos para localizar esos veneros de agua subterránea y sellarlos o drenar el agua que pasa por el minado.

"Hay un acuífero en el subsuelo pero tienen que ser identificados. Pero eso no se hace en un pocito. Normalmente es una forma artesanal. Si contratan ingenieros ya no hay ganancias", comentó. Además, también explicó que hay muchos lugares minados en la zona Carbonífera donde quedan huecos y queda agua. Pero al no contar con un estudio topográfico, los mineros tratan de excavar y comerse ese pilar, "y se les viene el agua".

Dijo que un pocito de calidad involucra a ingenieros que realicen estudios de geofísica, topografía, que se cercioren que el pocito vaya bien sellado, que el malacate sea de calidad, que las guías estén en condiciones, entre otros aspectos. El especialista agregó que un pocito puede ser confiable si hay diseño de la infraestructura. El ingeniero Iglesias recalcó que es necesario prestarle atención al tema de los pocitos y a la dinámica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quien, dijo, le está comprando carbón a mineras que no cuentan con la infraestructura.