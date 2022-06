'Que Dios los ayude', dice alcalde de Torreón sobre campaña en su contra

El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, desestimó las campañas que se han lanzado en su contra desde redes sociales, en las cuales se hace alusión a otra campaña contra su antecesor en la alcaldía, Jorge Zermeño, principalmente en relación a la falta de soluciones en el tema de agua potable.

Al respecto Cepeda señaló que no es un tema que le genere preocupación, además de que tiene plena identificación de quiénes son responsables de la misma; afirmó que en su lugar se encuentra su esfuerzo a resolver los pendientes que tiene el municipio en materia de servicios públicos, abasto de agua potable y otras cuestiones que sí tienen relevancia para la opinión pública de Torreón y de la región.

"Me preocupa y me ocupa darle resultados a Torreón y eso se ve, hechos son amores, siempre en este oficio como en otros, pues hay quienes están en contra del progreso y esos pues que Dios los ayude, nosotros vamos a seguir trabajando con todo, al final ya sabemos quienes son, son los mismos de siempre, los que siempre pierden y al final del camino nosotros vamos a estar trabajando, al final del camino y como dicen en mi tierra, que es la misma de ustedes, hechos son amores y no buenas razones, a Torreón se le responde con hechos, con obra, con seguridad, con infraestructura, con limpieza, no con propaganda".

Además destacó que sería positivo que los responsables de dichas campañas "dieran la cara", segundos más tarde afirmó que se tiene una diferencia entre dichas personas y quienes integran la administración.

"Ojalá dieran la cara, pero no, les falta lo que a nosotros nos sobra", afirmó Cepeda González.

Cabe recordar que el fin de semana pasado comenzaron a circular videos en los que se muestran a mujeres, presuntamente de Torreón, reclamando al alcalde por su falta de soluciones en el tema del agua potable, en todo momento destacaron la frase de "La regaste Román", de la misma forma que en un video que se difundió en un video en 2018, cuando entonces era alcalde Jorge Zermeño Infante; en aquel entonces la campaña fue destacando la frase "La regaste Zermeño".