¿Qué dice la letra de Siempre rebeldes, la nueva canción de Rebelde: Temporada 2?

La euforia por Rebelde, la serie regresa es miércoles 27 de julio, cuando llegue a Netflix la segunda temporada de esta emocionante historia.

Además de todo el drama y romance que se vivirá en la nueva entrega protagonizada por Llizeth Selene, Franco Masini, Sergio Mayer Mori, Azul Guaita, Andrea Chaparro y Jerónimo Cantillo. Y el nuevo miembro del elenco: Saak. Habrá mucha música.

Como adelanto, y para promocionar la nueva temporada, el elenco de Rebelde presentó el tema Siempre Rebeldes, la cual también cuenta con un video musical.

¿Qué dice la letra de Siempre Rebeldes?

Siete y diez, es solo otra vez

Y esta rutina me hace a enloquecer

Ya no hay emociones

Y continuar hasta el final

Siempre adelante, sin mirar atrás

Ir sin condiciones

Siento una fascinación

Un movimiento de otra dimensión

Llegó el momento de una revolución

Y he decidido ir por más

Quiero decirte una vez más

Lo que yo siento y no puedo evitar

Cuando te siento, yo siempre quiero más

Y te propongo siempre, siempre seamos rebeldes

Siete y diez, es solo otra vez

Y esta rutina me hace a enloquecer

Ya no hay emociones

Y continuar hasta el final

Siempre adelante, sin mirar atrás

Ir sin condiciones

Ya todo me sabe igual

Esta rutina que me tiene a punto de estallar

Cada mañana, al despertar

Yo solo pienso que no puedo dejar de intentar

Y no quieras escapar

Si ya sabes que no muerdo

Déjate llevar así

Quédate por siempre aquí

Siete y diez, es solo otra vez

Y esta rutina me hace a enloquecer

Ya no hay emociones (ya no hay emociones, no)

Y continuar hasta el final

Siempre adelante, sin mirar atrá', ah

Ah, ah, ah, ah (no, no, no)