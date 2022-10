¿Qué dice el corrido que le hicieron a la hija de 'Canelo' Álvarez?

Los XV años de Emily Cinnamon, hija de Saúl "El Canelo" Álvarez superaron toda expectativa pues, si bien, no era una sorpresa que el boxeador mexicano tiraría la casa por la ventana para celebrar este día memorable, las imágenes que se han difundido del día del festejo han generado sorpresa, pues la ceremonia no sólo contó con la música en vivo de figuras importantes del regional mexicano como Grupo Firme y Carín León, sino que hasta un corrido dedicado a la joven se presentó durante la fiesta, llamado "La niña de las pequitas".

Emily, hija de Karen Beltrán y Canelo Álvarez, cumplió 15 años y tanto su madre como su padre cumplieron cada uno de los deseos de la joven para que la celebración fuera inolvidable, pues de acuerdo con el deportista mexicano, a lo largo de los preparativos del festejo, fue su hija quien planeó y diseñó cada uno de los detalles de la fiesta del sábado, sin duda, uno de los eventos sociales de mayor relevancia de Guadalajara este año.

(FOTO: ESPECIAL)

Como ocurre en las celebraciones tradicionales de XV años, la celebración contó con una ceremonia religiosa, que tuvo lugar en la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, y una fiesta posterior que reunió a cientos de invitados en el rancho "Las Reinas", propiedad del Canelo, donde los esperaba la animación de grandes del regional como Carín León y Grupo Firme, que interpretaron sus mejores temas y, en conjunto, entonaron "El Tóxico", canción que cantan a dueto.

Y mientras la música sonaba fue uno de los momentos en que Emily Cinnamon recibió una de las sorpresas de su cumpleaños, pues le fue dedicado un corrido, escrito en su honor por el grupo Los 3 del norteño, llamado "La niña de las pequitas", en el que se habla de que, sin importar su corta edad, es una joven con determinación y pasión por sus sueños, tal y como se lo heredó su padre, ganador de 57 de 61 batallas de boxeo arriba del ring.

De acuerdo con lo que se puede apreciar con un video difundido por Chamonic, una influencer jalisciense que radica en California, el corrido no se tocó en vivo, sino que se proyectó un video musical con escenas que, no queda muy claro, si son de la verdadera Emily o una joven que la personificó, ya que en el videoclip no aparece su rostro en ningún momento, por respeto y seguridad de la quinceañera, según informó la creadora de contenido.

(FOTO: ESPECIAL)

Lo que sí puede apreciarse es la letra del tema que indica lo siguiente:

"Y ¿Qué esperaban? Si es la hija de la reina y el campeón, trae en la sangre la fortaleza que su padre le heredó.

Aunque apenas es muy joven la estrella que tiene es muy grande.

Nacida de ahí de Jalisco, igual que su padre y su madre; el oro y el diamante qué bella combinación, las cosas salen bien hechas cuando llevan corazón.

Muy elegante, su carácter muy firme igual al del señor. Y los caballos, es su fuerte; le gusta la equitación.

Ya son varias las medallas que en su pecho se ha colgado, disciplina es la receta pa´lograr ser un campeón, el ejemplo está en casa y muy bien que lo aprendió."

La canción de "Los 3 del norteño" no ha sido difundida en plataformas porque no cuentan con la autorización del Canelo que escuchó el tema, por primera vez, durante la fiesta, según la cuenta de la influencer, en la que también se afirmó que fue la madre de Emily la que solicitó que se creara este corrido.