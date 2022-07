¿Qué decía la carta de despedida de Chester Bennington?

Chester Bennington fue uno de los músicos que marcaron la vida de muchos jóvenes, pues era vocalista de la banda Linkin Park, un grupo que fue influencia musical de millones a principios del 2000.

Sin embargo, el 20 de julio de 2017 Chester se quitó la vida, tan solo semanas después de que su amigo, el también músico Chris Cornell y vocalista de Soundgarden, se suicidara provocándose asfixia después de un concierto el 18 de mayo de 2017.

Los músicos eran muy unidos, y tan fue así, que murieron en el mismo año.

Chris Cronell fue hallado muerto en su habitación del hotel MGM de Detriot tras concluir un concierto. Mientras que Chester Bennington fue encontrado sin vida en su casa de Palos Verdes, su amistad y la tragedia los unió tanto que, la muerte de Chester ocurrió el mismo día del cumpleaños de Chris.

Sin embargo, lo más cercano a una despedida del cantante ocurrió cuando le escribió una carta a su amigo Chris al enterarse de su muerte. Pues la perdida de su amigo le afectó de una manera inimaginable a Chester.

La carta dedicada a su amigo la compartió en Twitter:

"Querido Chris:

Soñe con los Beatles anoche. Me desperté con Rocky Raccoon sonando en mi cabeza y la mirada de preocupación en el rostro de mi esposa. Me dijo que mi amigo acababa de morir.

Pensamientos sobre ti inundaron mi mente y lloré. Sigo llorando, con pena, como con gratitud, por haber compartido momentos especiales contigo y con tu hermosa familia. Tú me inspiraste en muchas formas que no pudiste haber imaginado. Tu talento era puro e incomparable. Tu voz era diversión y dolor, cólera y perdón, amor y desamor, todo mezclado en uno. Supongo que eso es lo que todos somos. Tú me ayudaste a entender eso.

Acabo de ver un video tuyo cantando "A Day in the Life" de The Beatles y pensé en mi sueño. Quisiera creer que eras tú diciendo adiós a tu manera. No puedo imaginar un mundo sin ti en él. Rezo para que encuentres la paz en la próxima vida. Envío mi amor a tu esposa e hijos, amigos y familia. Gracias por permitirme ser parte de tu vida.

Con todo mi amor. Tu amigo, Chester Bennington".

¿Cómo se conocieron?

Se conocieron desde el 2000, cuando hicieron una gira por Estados Unidos llamada Projekt Revolution, un festival semestral que Linkin Park solía hacer. En una de esas giras, Chris y Chester terminaron por formar una sólida amistad.

"Crecí escuchando Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana. No creo que ninguna escena musical me haya influido tanto como la escena que salió de Seattle. Hubo tan buena música que salió de Seattle en ese momento. Así que fue genial para mí estar ahí con uno de mis héroes y nos llevamos muy bien", dijo Chester en una entrevista de la revista Louder.

LÍNEA DE AYUDA

El suicidio es un complejo y grave problema de salud pública, consecuencia de diversos factores que pudieran no ser reconocidos o tratados aún, sin embargo, es prevenible, en parte, mediante líneas de ayuda que operan en todo el país.

Si usted o algún ser querido ha llegado a considerarlo o se encuentra en crisis, por favor comunicarse al 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 871-175-10-00 donde las 24 horas del día, los 365 días del año, hay personal capacitado para responder.