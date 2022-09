Las interpretaciones memorables de la reina Isabel II en pantalla

La muerte de la reina Elizabeth II, la monarca más longeva en la historia británica, impactó al mundo. Su figura, no solamente está asociada a la política y el carácter social, sino que ha formado parte de la cultura pop.

Durante sus 70 años de gobierno, fue retratada en diferentes programas de televisión y la gran pantalla, varias actrices le han dado vida, desde Jeannette Charles, Carol Burnett, Helen Mirren, entre otras.

Ya sea con tono cómico, o más serio y dramático, la Reina Elizabeth es ya un personaje histórico, desde antes y después de su muerte.

Estas son solo algunas de lasa actrices que han dado las mejores interpretaciones del personaje histórico de la realeza británica.

Helen Mirren

Peter Morgan escribió una biopic sobre la monarca durante los días después de la muerte de la Princesa Diana. Esta película, del año 2006, le otorgó el Oscar a Helen Mirren por su encarnación de Elizabeth II.

Jeannette Charles

La carrera de la actriz Jeannette Charles, se construyó prácticamente por haber personificado a Isabel II. El parecido que tenía con la Reina, la hizo estar en el foco de varias campañas publicitarias, así como interpretarla en numerosas cintas, como The Naked Gun: From the Files of the Police Squad!, así como Austin Powers in Goldmember, por mencionar algunos.

Prunella Scales

Aunque dar vida a Elizabeth II no es su personaje más representativo, si tuvo una destacada participación con un giro cómico en la película de espías Johnny English. Pero eso no fue todo, ya que volvió a darle vida en otros proyectos como la obra de teatro A Question of Attribution de Alan Bennett. Además, también actuó en la versión cinematográfica, que le dio una nominación a los premios BAFTA.

Claire Foy

Nuevamente, Peter Morgan retomó a la Isabel II para contar su vida, esta vez a través del formato de serie, con el premiado drama de Netflix, The Crown. Esta serie que inicia con el ascenso de Isabel como reina y la sigue por varias etapas de su vida en el trono de Inglaterra. Foy fue encargada de darle vida en sus primeras etapas, actuación por la que ganó un Emmy por su destacado trabajo de la temporada 2.

Olivia Colman

En la misma serie, The Crown, después de dos temporadas, Olivia Colman asumió el rol de la reina, dándole vida durante su mediana edad. Colman tuvo la oportunidad de representar momentos de crisis como la Guerra Fría, así como el divorcio de la princesa Margarita. También ganó un Emmy por su trabajo en la temporada 4.

Imelda Staunton

También en The Crown, en su versión veterana, la actriz Imelda Staunton, conocida por su trabajo en Harry Potter, dará vida a Elizabeth II para la temporada 5, que tiene planeado su estreno el próximo noviembre.

Stella Gonet

Una de las más recientes versiones de Elizabeth II en el cine, llegó gracias a la película Spencer, protagonizada por Kristen Stewart, en una desgarradora actuación; sin embargo, destaca la participación de Stella Gonet como la reina en esta cinta de 2021.