Pueden venir más mutaciones: advierte Secretaría de Salud en Coahuila que pandemia no ha terminado

Tras darse a conocer que el semáforo epidemiológico de Coahuila está en verde y que las autoridades sanitarias podrán considerar que la población ya no use cubrebocas en espacio abiertos, el secretario de Salud, Roberto Bernal, indicó que la pandemia no ha acabado.

“Pueden venir más mutaciones”, dijo.

La pandemia por COVID-19, dio inicio en el primer trimestre del 2020 y desde entonces el virus original ha mutado en diversas ocasiones, dos de ellos causaron olas mundiales de infecciones, ya que son más contagiosas.

En noviembre de 2020 surgió la variante delta y con ello una ola de contagios en México.

A finales de diciembre de 2021 llegó la variante ómicron y con ello una cuarta ola de COVID-19.