Proyecto teatral aborda la historia de Juana I de Castilla

La compañía Tras Luz abrió el telón de su existencia en Chihuahua, en 1996. Ese mismo año, Adalberto Vela, su director, llegó a Torreón con el teatro marcado ya como una constante en su vida. La primera función de la compañía en La Laguna aconteció en 1997 y título Viviendo en la oscuridad, cuyo libreto abordó el tema de la drogadicción.

Desde sus inicios, Tras luz se enfocó a llevar el teatro a distintos barrios y comunidades de la región. Tras vivir distintas mudanzas, Adalberto Vela siguió trabajando a distancia con artistas de Torreón, hasta que recientemente retomó a la ciudad como su residencia.

En este retorno, la compañía prepara una función de la obra Juana la loca, misma que tendrá lugar el próximo viernes 5 de agosto en Casa Mudéjar. A partir de las 20:30 horas, los actores saldrán al patio del recinto, que este último año ha sido empleado como escenario teatral.

“La obra habla sobre la vida de la reina Juana de España, hija de los reyes católicos, de Fernando e Isabel. Juana era una mujer muy adelantada para su época, porque era temperamental, se enamoró de su marido infiel, escenas que en aquel momento no eran permitidas para una mujer, mucho menos si la mujer era reina. La misma Isabel le dice que el papel de una reina es callar, nunca decir lo que piensa”.

Vela comenta que esta obra no se desarrolla en un tiempo específico. El tema versa en que todos tenemos derecho a amar a la persona equivocada, pero en ella también se observan las consecuencias de esa situación.

“Cuando su marido, Felipe I de Castilla, muere, se dice que se vuelve loca porque no quiere enterrar el cadáver. Va arrastrando el cadáver de Felipe por toda España, pretendiendo llegar a Granada. Se puede decir que es un acto de locura, estaba en duelo, pero por otro lado, los eruditos que han estudiado la historia de Juana, lo consideran una estrategia política, ya que la querían casar con Enrique VIII de Inglaterra y mientras Felipe no estuviera sepultado, ella no era oficialmente viuda”.

Juana fue encerrada durante 47 años en una Torre. Se le despojó de todos sus bienes y derechos.

En la obra Juana la loca participan los actores Perla Castillejos, Itzel Arteaga Silva, Lalo Ruiz, Michael Bradley, Julia Gallegos y Karla Núñez.