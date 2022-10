Protección Civil Frontera detecta recicladora riesgosa

Protección Civil de Frontera detectó una empresa recicladora que trabajaba sin las medidas de seguridad necesarias, dentro de la zona urbana.

Con el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército, Seguridad Pública Municipal y Transporte y Vialidad, la Dirección municipal de Protección Civil de Frontera realizó la movilización de Base de Operaciones Mixtas (BOM) mediante el cual detectó al taller dedicado entre otras cosas a la recuperación de cobre.

(Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

El negocio ubicado en la colonia Morelos calcinaba de manera rústica cables y piezas para extraer el metal. Pero lo hacía en un patio lleno de otros productos inflamables.

(Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

La dependencia amonestó a los encargados del lugar y les advirtió que deben mejorar las condiciones del área donde extraen el cobre para suprimir el peligro de incendio, o será clausurado el taller.

De enero a octubre Protección Civil Municipal cerró 11 negocios por incumplir las normas de seguridad y no acatar las indicaciones previas que inspectores les realizaron durante una supervisión.

(Foto: SERGIO A. RODRÍGUEZ / EL SIGLO COAHUILA)

Las empresas fueron también multadas con una sanción económica que varía según la gravedad del riesgo no corregido, y no se les permitió abrir mientras no corrigieran el problema.