Propietaria del hotel 57 y presidenta de la OCV Piedras Negras pedirá reunión con Migración

Derivado de los hechos registrados durante la tarde del pasado miércoles en el interior del hotel 57 del municipio de Piedras Negras, Angélica Rodríguez Bruno, propietaria del inmueble y presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Piedras Negras; manifestó que buscará una reunión con las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM).

Esto, con relación a la presunta agresión que sufrió un grupo de huéspedes del hotel 57, durante un operativo que realizaron las autoridades de migración mexicana en coordinación con los elementos de la Policía Civil Coahuila (PCC) perteneciente a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) del Estado; pues refiere que este tipo de situaciones generan una mala imagen.

"El día de ayer en la mañana entran, pidiendo hacer una revisión. Obviamente vienen con un oficio como normalmente lo hace el Instituto Nacional de Migración, se les da el acceso según la orden que traen; en lo que revisan, sin ningún permiso pasan de una manera algo atropellada, violenta se pudiera decir, incluso hacia los propios trabajadores", comentó Rodríguez Bruno.

La empresaria de la industria de la hospitalidad en Piedras Negras, manifestó entender el trabajo que están realizando las autoridades; sin embargo, consideró que debe revisarse el procedimiento a seguir, pues señaló que todos los hoteleros de Piedras Negras, han trabajado de manera coordinada con el INM, en el entendido que no hospedan a personas que no están con una estancia legal en el país.

"De esa manera se les colabora, otorgándoles información de todos los huéspedes, entonces, no había necesidad de proceder de esa manera. Me gustaría tener una reunión con el Instituto Nacional de Migración para revisar bien esos chequeos, cuando yo entiendo que están haciendo su trabajo y yo creo que todos estamos en la mejor disposición de que se haga sin ningún problema porque finalmente no estamos haciendo nada ilegal", indicó la presidenta de la OCV y propietaria del Hotel 57.