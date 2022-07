Promoverán amparos para médicos pasantes de La Laguna en comunidades rurales

Médicos pasantes del Servicio Social en La Laguna promoverán amparos para garantizar seguridad en las comunidades rurales alejadas y en general el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, Educación en Salud.

Lo anterior lo dieron a conocer médicos pasantes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), así como de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y de la Universidad Autónoma de Durango (UAD). En su conjunto, son cerca de 400 médicos y médicas en formación.

Francisco Ignacio Lomas Juárez, egresado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJED acudió en representación de la generación No. 81 . "Estamos en la disposición de ampararnos legalmente para exigir no el no hacer el servicio médico, sino condiciones dignas que cumplan con apego a las normas oficiales, a las leyes federales para que a nosotros se nos otorguen condiciones óptimas para ejercer el derecho a la salud de la población", dijo.

Mencionó que lo ideal es que las autoridades les garanticen seguridad, así como medicamentos, insumos, un médico adscrito o de base y la infraestructura física necesaria para poder realizar el servicio social y brindar un servicio con calidad y calidez a la población.

"Nosotros no solamente estamos velando por la seguridad de nosotros mismos como gremio médico, sino también estamos velando por el derecho a la salud en las unidades que nosotros representamos". En su caso particular, narró que en la unidad de salud rural en la que presta su servicio no cuenta con estuche de diagnóstico y no puede colocar férulas, porque no cuenta con las herramientas.

Los jóvenes insistieron en que no se están negando en hacer el servicio social, pero que quieren realizarlo en condiciones seguras y óptimas.

"Que quede claro que no estamos en contra de la población, al contrario, queremos que la población se nos una para que ellos exijan su derecho a la salud y nosotros nuestro derecho a poder desempeñarnos correctamente".

Karim Castruita, representante legal, dijo que a raíz del homicidio del joven Eric Andrade en el Hospital Integral de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, buscarán elementos legales de defensa en favor de los médicos y médicas en formación que están asignados a instituciones como el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud.

"En lo particular, lo que a mí me corresponderá es ir trabajando la posibilidad de un amparo que permita eventualmente obligar por la vía judicial a las autoridades de que cumplan con la normativa legal y con la Norma Oficial Mexicana y con ello tengan mejor seguridad al prestar su servicio social", apuntó.

En material legal, el abogado precisó que el amparo tiene dos fondos particulares. Uno es que los jóvenes no deberían de hacer servicio social hasta en tanto no se cumpla con lo ya mencionado y otro que las instituciones de salud cumplan con la normativa.

"Se haría un vacío, tampoco estamos cerrados a tener diálogo directo con las instituciones, porque los amparos ocupan un periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo no habría médicos en las comunidades rurales en donde están adscritos. La idea es que ojalá pudiéramos tener la participación, los acercamientos, para que se puedan resolver los temas y el amparo se sobresea…".

Castruita informó que se promoverán amparos individualizados, ya que las condiciones son distintas en cada unidad de salud. "No estamos pidiendo nada extraordinario, solamente que se cumpla con lo que en la ley ya está establecido".

* Son médicos y médicas pasantes de Servicio Social.

* Leonel Barraza, de la generación 60 de la UAdeC dijo que 'aquí están nuestras manos para trabajar en esas clínicas rurales, pero queremos que se cumplan las normas que ya están establecidas y sobre todo que haya garantías de seguridad. No puede haber otro pasante muerto'.

* Dio a conocer que en las zonas rurales, el 100% de los médicos pasantes son los titulares en las unidades de salud en las que están adscritos.