Prohibirán ingresar a Arteaga con carbón durante Semana Santa

El ingreso con carbón a la Sierra de Arteaga estará prohibido durante el próximo periodo vacacional de Semana Santa, a fin de evitar incendios con graves consecuencias, tal y como ocurrió el año anterior en La Pinalosa.

Bajo este contexto, el alcalde Arteaga, Ramiro Durán García, dio a conocer que se estará de forma preventiva con filtros en los tres cañones de ingreso a la sierra con la gente y con quienes la visitan, dándoles a conocer una serie de medidas de recomendación.

Por lo anterior advirtió que no se permitirá el ingreso con carbón ni asadores a la zona boscosa, por el contrario, si alguien acude al municipio, quieren que también vengan a consumir, que dejen una derrama económica en los restaurantes, en las fonditas, hoteles y cabañas.

“Arteaga lo tiene todo, nosotros los recibimos con mucho gusto, pero quien va a la zona boscosa, principalmente va a prender fuego para una carne asada, ahí se puede dar un descuido y originar un incendio que puede ser devastador y no queremos repetir la película, no estoy descubriendo el hilo negro, son cosas que ya han antecedido, queremos estar preparados para que no se vuelvan a repetir”, afirmó.

Recalcó que quien intente ingresar a Arteaga con carbón, se van a regresar o bien, en los filtros ya en mención se pueden dejar y la autoridad será la encargada de eliminarlos del lugar.

“Además, quien lleva discos, sopletes, o carbón a la zona boscosa y no es propietario, está invadiendo propiedad privada, lo cual es un delito y es un tema que estamos platicando con Seguridad Pública”, sostuvo.

Dijo que se están reuniendo todos los viernes y trabajando en las mesas de Seguridad Pública Municipal, en donde también interviene Protección Civil, y se suma ya Medio Ambiente y con Turismo, se estará en coordinación para poder intervenir en toda esta situación.