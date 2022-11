Prisión preventiva oficiosa, necesaria para tener control judicial: FGE

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que hasta el momento la prisión preventiva oficiosa ha resultado bien para Coahuila, la cual ha permitido contener los índices delictivos en la entidad y tener un control judicial de los detenidos.

“En la opinión de las autoridades es una necesidad que persista esta prisión preventiva oficiosa con el propósito de no dejar a los juzgadores la justificación de la prisión”, destacó Gerardo Márquez, fiscal general.

Resaltó la importancia de mantener esta medida, “Para nosotros ha sido relevante y nos ha permitido contener de alguna forma los índices delictivos, no es que queramos tener las cárceles llenas, pero nos permite tener un control judicial de los detenidos”, dijo.

Añadió que incluso los detenidos aún pueden tener oportunidad de recuperar la libertad con otros medios, no obstante, es una forma de generar inteligencia para prevenir los delitos.

Dijo que es mínimo el número de personas que no tienen sentencia, pues hay que recordar que desde el nuevo sistema penal, el objetivo es no llegar a sentencias, si no solo los casos de delitos graves como el secuestro, homicidio, entre otros.

Resaltó que es gracias a esta medida que se permite a las autoridades generar información para integrar las carpetas de indagación.

Ejemplificó que con éstas se genera información relevante para dar con los lugares en los que se encuentra droga y así poder realizar cateos.