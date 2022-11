Prevén que población mundial alcance los 8 billones a mediados de noviembre

Las Naciones Unidas (ONU) estiman que la población mundial alcanzará los 8 billones el próximo martes 15 de noviembre.

La revista Smithsonian apuntó que el crédito por el crecimiento poblacional se debe al incremento en la esperanza de vida por el desarrollo en salud pública, higiene personal, nutrición y a la medicina.

Otro factor ha sido "el alto y persistente nivel de fertilidad en algunos países".

"Ocho billones de personas es un hito para la humanidad", dijo la jefa del Fondo Poblacional de las Naciones Unidas a la agencia franesa de noticias AFP cuando habló sobre la próxima marca.

A lo que agregó "pese a ello, me doy cuenta que este momento no será celebrado por todos. Algunos han expresado preocupación que nuestro mundo está sobrepoblado. Estoy aquí para decir claramente que el número de vidas humanas no es la causa de ese temor".

Al momento de la redacción de este texto, la población mundial está en los 7 billones 932 mil 503 mil 640, según cifras estimadas por el Censo de Estados Unidos.

'No es la sobrepoblación, es la desigualdad'

(ARCHIVO)

En un destacado reporte de 2015, la organización Oxfam señaló que el 10 por ciento de la población más rica del mundo era responsable por el 49 % de todas las emisiones contaminantes por consumo en su vida diaria.

Uno de los ejemplos más recientes de ello fue cuando en julio pasado se publicó que personajes como la socialité Kylie Jenner utilizaban su avión privado para vuelos muy cortos, con ello generando toneladas de CO2, más de lo que produciría una persona común.

En cambio, el 50 % más pobre de la población global es responsable de alrededor de un 10 % del total de emisiones.

(OXFAM)

Lo mismo sucede históricamente, el diario The New York Times publicó en 2021 que 23 países, los más ricos y desarrollados, son responsables de la mitad de las emisiones de CO2 desde el año 1850 a la fecha de la publicación.

La lista la encabezan Estados Unidos con el 24.6 %, luego Alemania con el 5.5 %, Reino Unido 4.4 %, Japón con el 3.9 %, Francia con el 2.3 % y así en menor medida.

La otra mitad la representan 150 países, con China el 13.9 %, la India con el 3.2 %, Ucrania con el 1.8 %, Irán con el 1.1 %, Sudáfrica con el 1.3 % y México con el 1.2 %, por mencionar algunos.

El pasado 2 de noviembre, el Servicio de Radio Público de Estados Unidos (PBS, por sus siglas en inglés) publicó un artículo señalando que los países más pobres, aquellos que pertenecen a los 150 mencionados por el NYT son los más vulnerables al cambio climático.

Entre ellos México, como detalló el más reciente reporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).