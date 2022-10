Presidencia de Matamoros apoya a Simas ante 'inmensa' deuda

Ante la "inmensa" deuda que les dejaron en el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) en Matamoros, la cual es de aproximadamente de 60 millones de pesos, la Administración Municipal ha tenido que apoyar al organismo para la operatividad en el servicio y para la generación de obra.

El alcalde, Miguel Ángel Ramírez López, dijo que en lo que va del año se ha invertido en el organismo operador del agua, alrededor de 21 millones de pesos; 4 millones para la operatividad y 17 millones de pesos en perforación y mantenimiento de pozos y la introducción de líneas de conducción.

El edil aseguró que pese a las deudas que se recibieron en estos momentos el Simas se encuentra bien, pues se aumentó la recaudación en el pago del servicio, ya que la recibieron con un 22 por ciento y ahora se tiene una eficiencia de alrededor del 35 por ciento; con alrededor de 23 mil usuarios.

Manifestó que otra situación que ha permitido la eficiencia del organismo es que la Presidencia Municipal, ahora si está cumpliendo con el pago del servicio, como el resto de los usuarios y son 400 mil pesos los que le facturan mensualmente, cuando en anteriores Administraciones argumentaban que "eran de los mismos" y por lo tanto no se les podía cobrar.

"Anteriormente se hacían de que somos de los mismos y no se pagaban y yo me he hecho responsable de esas situaciones y al día de hoy nos permite no cantar victoria, pero si decir que, si hemos sabido sortear el tema, porque no nos habíamos hemos enfrentado a una crisis (en el Simas) de este tamaño, pero que afortunadamente pudimos enfrentar".

Ramírez López especificó que se le debe a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y mensualmente se le deposita de 2 millones 200 mil pesos a 2 millones 400 mil, lo cual corresponde a la facturación mensual y abono a deuda.

"Nosotros estamos cumpliendo con Comisión Federal de Electricidad, estamos enfrentando todas las herramientas jurídicas legales y de una u otra manera vamos trabajando" agregó el edil.

En relación a la falta de cultura de pago, el alcalde manifestó que no era posible exigirle a la ciudadanía cuando se tenía un pésimo servicio en el tema del suministro de agua y en el tema del drenaje y tal vez el año que entra, cuando los ciudadanos se den cuenta que se mejoró el suministro y que no se registran brotes de agua negra, entonces permitirá que los usuarios cumplan con el pago de sus recibos.