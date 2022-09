Presentarán libro del periodista Higinio Esparza Ramírez en El Siglo de Torreón

De pluma irónica y clara narrativa, el periodista Higinio Esparza Ramírez, fallecido en junio pasado, dejó gran huella para este oficio en la Comarca Lagunera. Su generación marcó toda una época en las prensas y en la redacción de El Siglo de Torreón, cuyo tecleo en las máquinas de escribir generaba una especie de concierto en pro del reporteo.

En el marco de un homenaje póstumo, la familia de don Higinio Esparza prepara la presentación de su libro ‘El viejo y el desierto. Una huella por el periodismo y la literatura’, la cual se efectuará el próximo jueves 29 de septiembre, a las 19:00 horas, en las instalaciones del Defensor de la Comunidad.

Este libro es resultado del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2021. Se trata de una colección de textos que don Higinio Esparza escribió tras jubilarse de El Siglo de Torreón. Su músculo narrativo se divide en anécdotas de su vida profesional, cuentos y relatos sobre sus sueños.

“Parte de ese material literario reflejó, en todo momento, el sentimiento y la percepción que la sociedad de la Comarca Lagunera tenía hacia los viejos. Eso fue un punto medular. Siendo él protagonista dice: ‘¿Cómo trata la comunidad a los viejos?’. Él lo encarnó cuando iba en el taxi, cuando iba al restaurante, cuando iba al seguro, estas crónicas constantes de cuando iba al hospital, tanto con los doctores como con las secretarias”, comenta su hijo Héctor Esparza, también periodista y colaborador de la revista Siglo Nuevo.

Aunque es su propio protagonista, los textos no sólo se tratan de la vida de don Higinio, sino que analizan y critican el comportamiento social ante las personas de la tercera edad. Los textos fueron propuestos ante el PECDA, bajo esa temática, por su hijo Héctor Esparza. Afortunadamente, el proyecto resultó beneficiado con la beca y algunos ejemplares serán obsequiados durante la presentación.

“Hay dos o tres cuentos que sí son ficción. La gran parte son anécdotas y referencias a vivencias y hay otras referencias anecdóticas con el trabajo. Incluso hay dos reseñas de algunos escritos, es una mezcla”.

Lugar de creación

(FERNANDO COMPEÁN)

En la colonia Campestre de Gómez Palacio, una pequeña plaza adorna el cruce de las calles Madrid, Budapest y Montecarlo. Don Higinio se dedicó a cuidar de esta área verde desde el momento de su jubilación. A escasos metros, sobre Budapest, se encuentra su domicilio. Su estudio continúa allí colmado de libros, acomodados en rejas cubiertas por papel revista.

En primera instancia resaltan ejemplares como 1984, de George Orwell; El jugador, de Fiódor Dostoyevski; Misterios de la vida diaria, de Jorge Ibargüengoitia; además de obras de Guy de Maupassant, entre un sinfín de títulos. Las paredes se encuentran tapizadas de fotografías, diplomas y reconocimientos. Se puede observar la placa que El Siglo de Torreón le entregó agradeciendo su labor periodística por sus 45 años de servicio. Destacan también los dos trofeos del Premio Estatal de Periodismo de Coahuila que ganó en 2021 y 2022.

En el estudio se encuentran las personas más cercanas a don Higinio: su esposa Rosa María Nieto, además de sus hijos Lourdes, Patricia y Héctor (falta Consuelo, quien ya también falleció). Juntos recurren a la memoria y comparten anécdotas de don Higinio. Resaltan la pasión que ostentaba por su oficio y el cariño que le tenía a El Siglo de Torreón.

Don Higinio entró a trabajar a El Siglo a finales de la década de los cincuenta. Su labor consistía en cubrir la fuente de Gómez Palacio y Lerdo, no sólo en su área urbana, también se trasladaba a comunidades como Dinamita, Tlahualilo y las rancherías, siempre con el olfato bien afinado para encontrar el evento noticioso.

“Me parece que un aspecto destacable, no sólo de mi padre, sino de su generación, fue la actitud para abordar el periodismo. En el caso de él y de su generación: Rodrigo Caballero, Chuy Moreno, Marina Miravalle, todos ellos (salvo Chuy Moreno que sí tuvo estudios periodísticos a nivel licenciatura), no estudiaron periodismo, pero tenían una actitud de entrega. No importaba la hora del día en que ocurriera el hecho, ellos lo cubrían”.

Don Higinio también se preocupaba por estudiar y capacitarse constantemente, en un ejercicio de estar a la par de la actualidad y ejercer su labor informativa. Exploraba nuevas formas para abordar los datos y tenía siempre un diccionario de sinónimos, antónimos y significados a la mano, siempre preocupado por hacer buen uso del lenguaje.

Originalmente, don Higinio quería que su libro se titulara ‘El viejo y el mar’ (como el relato de Ernest Hemingway), pues obtuvo un premio nacional de cuento que lleva ese mismo nombre, por parte de la Secretaría de Marina. Finalmente, el título quedó en ‘El viejo y el desierto’, el cual quedaba más acentuado al entorno donde don Higinio se desenvolvió como periodista.

Cabe destacar que el libro ‘El viejo y el desierto. Una huella por el periodismo y la literatura’, será presentado por Ivonne Escalera, Irma Bolívar y Jesús Moreno. De igual manera, habrá música en vivo y brindis de honor. Acceso solo a suscriptores. Comunícate a las oficinas de El Club y reserva tu lugar al 8717164514.