Presentan reglamento contra maltrato animal en Monclova

El alcalde Mario Dávila Delgado, acompañado por funcionarios de seguridad pública y de Ecología presentó el Reglamento contra el maltrato animal y Fomento a la Protección y cuidado animal.

En Monclova se han presentado casos de atropellamientos intencionales a mascotas cometidos en algunos de ellos por empleados de gobierno, como uno ampliamente difundido en redes sociales, de un trabajador de Comisión Federal de Electricidad en la colonia Los Bosques.

-

El reglamento, ya publicado por el periódico oficial del Estado,, consta de 84 artículos, y tiene como objetivo, promover y difundir la cultura cívica en materia de protección, responsabilidad y trato digno de todos los animales, informó el alcalde Mario Dávila Delgado.

Precisó que la normativa apareció en el Diario Oficial del Estado, la semana pasada.

El alcalde señaló que cualquier ley o reglamento, que no se lleva a la práctica o no tiene sanciones no sirve de nada, y este reglamento de protección animal, se llevará a la práctica y contempla sanciones.

Dijo a los representantes de las asociaciones de protección animal, que, en el capítulo primero, a partir del artículo 34, se habla de la intervención de las asociaciones protectoras de animales, es decir que, a través de estas, también se podrán interponer las quejas en contra de personas que agredan de una u otra forma a los animales.

Son muchas las sanciones que se contemplan dentro de este reglamento y mantener a los perros en la vía pública, es una de ellas, se estima que en Monclova hay un perro sin dueño por cada cinco habitantes, es decir más de 46 mil canes callejeros, lo que representa un riesgo de salud pública, reiteró que esta es una negligencia, cuya sanción se contempla en el nuevo reglamento.

Manuel Aquino, de Protección Animal independiente; Fabiola Vélez Velázquez y Aidé Rodríguez Camacho de la fundación Gatos Monclova; A.C, así como los representantes de las Fundaciones Milma y Traji, reconocieron al alcalde Mario Dávila Delgado y a la regidora de Salud, Edith Hernández, por haber puesto en marcha este reglamento que estaba haciendo mucha falta.