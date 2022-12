Presentan póster de la serie de The Last of Us

Del creador de Chernobyl, ganador del premio Emmy, la serie original de HBO, The Last of Us, se estrenará el 15 de enero de 2023 en HBO Max y HBO.

La serie contará lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena.

Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convertirá en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deberán atravesar EUA dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon, y Elaine Miles como Florence. Ashley Johnson y Troy Baker también son protagonistas.