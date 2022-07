Preocupan recortes federales a temas carreteros en Coahuila

Tras el recorte de 100 millones de pesos del presupuesto federal a la ampliación de la carretera Saltillo-Zacatecas, Coahuila registra una reducción global de 700 millones tan sólo en el rubro de infraestructura carretera.

En este sentido, Shamir Fernández Hernández, diputado federal, advirtió que el tema carretero debe ser constante y en el estado se cuenta con un proyecto muy adecuado que tiene que ver con el traslado de La Laguna a Piedras Negras, lo que facilitaría el transporte de mercancía para muchas empresas y la instalación de las mismas.

"Tenemos que darle seguimiento, también es el mantenimiento de las carreteras, la creación de nuevas, tenemos un tema en Arteaga, por la carretera de Los Chorros, donde hay muchos accidentes que debe ser atendido y que se supone que ya estaba presupuestado y autorizado, pero no lo tenemos", comentó.

Señaló que los diputados de la fracción parlamentaria del PRI tendrán una asamblea próximamente en la que se pretende discutir este tipo de temas, en cuanto a la forma en que se deben enfrentar en el pleno del Congreso de la Unión, a fin de que se pueda detonar el crecimiento y desarrollo de las entidades, en vez de seguir con la reducción de recursos para cuestiones que resultan fundamentales, como el aspecto carretero en Coahuila.

"Tenemos que buscar la manera, con las demás fracciones de los otros partidos políticos, para impulsar que se de algo adecuado en el estado de Coahuila, porque no sólo es aquí, también en todos los demás estados que tienen necesidades y a los que se les ha hecho un recorte, hoy vemos que la infraestructura carretera se está deteriorando en el país, lo que nos afecta muchísimo a todos", expresó Fernández Hernández.

El legislador lagunero consideró que los diputados federales de Morena tienen la obligación de convencer al resto de que su propuesta es la mejor, pero deben también dialogar sobre las propuestas que realizan los demás partidos y el escenario no es así, sino que se ha mayoriteado sin llegar a consensos ni acuerdos, incluso los pocos acuerdos que se han logrado terminan por no respetarse.

"No se llegan a los acuerdos, no tenemos un parlamento adecuado, esto nos afecta muchísimo porque no llegamos a los consensos que necesitamos", dijo.