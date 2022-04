Preocupa la salud de Lolita Ayala al aparecer con tanque de oxígeno

Vaya sorpresa que causó Maxine Woodside luego de revelar la condición de salud en la que se encontraba Lolita Ayala, asegurando que la conductora estaba usando un tanque de oxígeno y un bastón para poder caminar.

Fue la tarde del pasado 27 de abril cuando la periodista Maxine Woodside contó a través de su programa radiofónico Todo para la mujer que se había encontrado a la querida conductora de Noticieros Televisa en una sesión de fotografía, sin embargo, a pesar de que ella se veía radiante, su estado de le sorprendió bastante.

(FOTO: ARCHIVO)

Y es que la también conductora reveló que Lolita había llegado con un tanque de oxígeno portátil y un bastón para poder caminar bien:

“Yo ya me iba y llegó Lolita Ayala, que me dio mucho gusto saludarla porque hace mucho no la veía (...) Ya está mejor, pero anda con su bastón y trae oxígeno, porque dice que en la Ciudad de México no puede respirar bien”.

Tras esto, reveló que incluso la conductora también se encontraba mal de su cintura:

(FOTO: ARCHIVO)

“Pero guapísima, ya sabes, como siempre. Arregladísima, guapísima y con un saco de aquellos carísimos de París, pero malita con su cadera (...) imagínate, cadera y fémur, la recuperación y luego no quedas bien”, mencionó la periodista.

Cabe destacar que a lo largo de los años Lolita Ayala ha sufrido varios accidentes que la han llevado hasta el quirófano, uno de los más fuertes fue sin duda el que sufrió en el 2015, cuando viajaba en helicóptero junto al entonces gobernador de Chihuahua y su esposa.