Preocupa frecuencia y crueldad con la que son agredidos animales en Saltillo

Casos de agresión extrema contra los animales, como el dela perrita Mery, preocupa a rescatistas y asociaciones, pues además de ser cada vez más crueles, hasta el momento no parece importar a las autoridades este tipo de casos, mismos que a futuro podría ser una persona la que asesinen.

Bajo este contexto, Alma Salinas Barrón, presidenta de Sociedad Gatuna de Saltillo, manifestó que cada vez es mayor la preocupación, pues la frecuencia de ataque a los animales es cada vez más corta, pero el tipo de agresividad es mayor.

“Antes era una patada al perro, o le echaban agua y lo corrían, pero ahora ya el nivel de agresividad ha ido en escala de preocupación. Cuando vi el caso hace unas semanas de una madre que quemaron, que la rociaron con combustible porque su hijo hacia ruidos los cuales molestaba al vecino, me recordó a este tipo de personas que seguramente empezaron también con animales, por lo que me pregunto si no les preocupa a las autoridades el que empiecen así con los animales y terminen con los humanos”, expuso.

Casos graves como el de Mery, sostuvo que tienen conocimiento de al menos uno por semana, pero es solo de los que se enteran, pues seguramente hay muchos casos donde a la gente simple y sencillamente no le importa, no los reporta, o se hacen en la obscuridad, donde nadie se da cuenta, y por lo tanto tampoco se enteran de lo que sucede.

“¿Cuantos animales no habrá que han muerto de esa manera?, a manos de gente desquiciada. Son ocho denuncias de las que al menos se tiene conocimiento, de las cuales hasta el momento la autoridad no ha dado respuesta ni solución, siguen igual”, cuestionó.

Recalcó que casos como el de Mery deben ser denunciados, ya que es un peligro el agresor, y esto no solo se debe hacer por la perrita, también por muchos perritos, por su propietaria y su familia, pues una persona que hace eso, es un peligro que ande suelto por las calles.