Qué bueno que el Club de Periodistas le otorgó el premio de este año al canal 11, el primero oficial que tuvo México y que empezó a transmitir el 2 de marzo de 1959.

La creación del Canal 11 fue idea del ingeniero Alejo Peralta (1916-1997) entonces director del Instituto Politécnico Nacional, IPN , apoyado por los ingenieros Walter Buchanan (1906-1977) y Eugenio Méndez Docurro (1923-2015).

¿A estos personajes los han mencionado? No, porque el presidente está duro y dále con los jóvenes, pero no son los únicos, mi estimado AMLO, que sirven para algo. Se habla de la gente de edad despectivamente como "los viejos" en el sentido de que ya no servimos pa´nada. Ya dejaron de considerar a las mujeres en general como "las viejas"- eso es un adelanto- pero dejan de tratar como cosas desechables a los viejos sobrevivientes y aún inteligentes sin caer en la tentación de minimizarlos. Hay que explicar que los viejos en mejores tiempos eran considerados superiores - como decían los romanos - en el sentido de que han vivido y conocido lo que otros desconocen ¿OK?

VOLVIENDO AL CANAL 11:

"El primer programa transmitido fue una clase de matemáticas del profesor e ingeniero Vianey Vergara… Hubo cursos de inglés, francés y ciencias sociales con el objetivo de añadir un valor educativo a la televisión pública en México. Las primeras producciones de El Once fueron programas artísticos, musicales, literarios y científicos realizados con instituciones gubernamentales y privadas. Ya en los años 60 El Once logró poner la televisión al servicio de las grandes causas nacionales, con la ayuda de figuras como Brígida Alexander, Miko Villa, José Luis Ibáñez, Juan José Gurrola, y actores como Carmen Montejo, Lorenzo de Rodas y Carlos Ancira, entre muchos otros".

Cristina Pacheco - mi amiga y compañera en la Revista Siempre! por muchos años - no ha dejado por ningún momento su tribuna en canal 11 a través de la vida y ha revelado el desarrollo de muchos ciudadanos interesantes sin meterse, diría AMLO en la "politiquería".

PERO, PERO…

Muy merecido el premio pero no solo a la actualidad del dinámico. "Carlos Brito, nuevo director de Canal Once, de 25 años y sin experiencia" según dijo Patricia Ramírez del diario digital Datanoticias (28.1.2021).

El canal 11 está ganando este premio del Club de Periodistas por todos aquellos aquí citados y muchos más. Lo que no es aplaudible en el 11 es su apoyo al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski que es un fantoche inventado por los gringos como bien lo demuestra el que le hayan dado la portada de la revista TIME. Aprendan un poco más lectores y lo nazi que fue Ucrania.

PERO JUSTICIA ES JUSTICIA

Ahora bien Mouris Salloum, actual director del Club de Periodistas de México (yerno de un comunicador singular y de gran tradición en este país, que respondió al nombre de Antonio Sáenz de Miera "quien forjó el certamen que convoca a los periodistas más destacados para concursar en la prosa, en narración y sobre todo en decir la VERDAD, se salva al otorgar premio a los corresponsales rusos".

POLÍTICA INTERNACIONAL

Ahora bien: felicidades a Mouris Salloum por haber también otorgado premio a varios corresponsales de (RT) RUSIA TODAY: Los premios fueron conferidos a Borís Kuznetsov, Mauricio Ampuero y Semión Sénderov por cubrir los acontecimientos de la operación especial militar rusa en Ucrania.

En este contexto, el embajador de Rusia en México, Víktor Koronelli, expresó que la entrega de los premios a los corresponsales de RT es "una confirmación más de la posición de México", de la "de apoyo a nuestra lucha contra el terrorismo". "Es muy importante que la gente tenga la posibilidad de tener acceso a nuestro punto de vista", subrayó el alto diplomático, y agregó para "analizar los acontecimientos".

Pobres ucranianos actuales que no saben por qué sufren…

