Post Malone sufre grave accidente y se lesiona las costillas durante concierto

Post Malone sufrió un grave accidente la noche de ayer, mientras ofrecía un concierto en Saint Louis, lo que provocó que se lesionara las costillas; sin embargo, el músico no se detuvo y terminó el concierto en un estado convaleciente. Esta mañana, mandó un mensaje a sus fans desde el hospital.

Este sábado, el rapero de 27 años se encontraba ofreciendo un concierto en el Enterprise Center, ubicado en Misuri, Estados Unidos; la presentación marchaba sin ningún percance y justo cuando Malone comenzó a interpretar "Cicles", uno de sus mayores éxitos, sufrió la caída.

Cuando el servicio médico del recinto se percató de que Austin Richard Post, que es su nombre de nacimiento, no podía ponerse en pie, se dirigió al escenario a asistir al músico, el cual no podía controlar el temblor de una de sus piernas, que se movía incontrolablemente, de acuerdo con un testigo con el que habló "TMZ".

Sin embargo, el músico se puso de pie y decidió continuar con el recital, tras pedir unos minutos para recuperarse, pese a que era visible el dolor que estaba experimentado, de acuerdo con las imágenes que capturaron las y los asistentes al concierto, que ya circulan en redes sociales, donde se puede a ver a Malone frunciendo el ceño y colocando sus manos en la altura de sus costillas.

La audiencia se mostró comprensiva, pues fue paciente mientras el intérprete de "I like you" desapareció del escenario para recuperar el aliento. Fue cuestión de 15 minutos para que el rapero reanudara su show, para finalizar el concierto, interpretando los temas "Rockstar" y "Cooped Up".

Pero a Malone no le bastó con terminar el show para, luego, ir directamente a urgencias, sino que se tomó el tiempo para firmar algunos autógrafos a sus fans.

Esta mañana, el artista se puso en contacto con sus fanáticos, a través de las redes sociales, donde posteó un video desde el hospital, a través del que pide disculpas por los incidentes ocurridos, y explicó que el accidente se debió, principalmente, por un descuido suyo.

El músico conocía el diseño del escenario, que contaba con un desnivel, donde estaban colocados unos instrumentos más bajos, pero a lo largo del show se olvidó de este detalle, por lo que al dirigirse a ese sitio no tomó las precauciones debidas y sufrió la caída. Sin embargo, aseguró encontrarse bien y prometió que pronto compensará a sus fans de Saint Louis por los inconvenientes.