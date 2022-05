Posponen otra vez regularización de vehículos en Monclova

Se pospuso nuevamente la apertura del registro para regularización de vehículos de procedencia extranjera, tentativamente hasta el miércoles, aunque con pronóstico reservado porque el portal web de Repuve aún no abre función para dar citas en Monclova.

Armando García Grimaldo, coordinador de UDC Nacional, dio a conocer que le informaron autoridades estatales que no inicia el lunes la regularización de autos “chocolate” como estaba programado.

Desde finales de enero pasado se anunció la regularización de vehículos a través del Repuve para Monclova. Pero el módulo de la dependencia federal no tenía capacidad. Hasta la fecha sigue en las mismas condiciones.

El Registro Público Vehicular (Repuve) mantiene la promesa de su inminente apertura del módulo en esta ciudad, pero descartó que será el lunes como se tenía programado, y de manera no confirmada se señala que pudiera ser el miércoles.

Sin embargo, explicó García Grimaldo, la página en la que se elaboran las citas aún no está habilitada para Monclova, lo que hace pensar que pudiera no estar listo el módulo para mediados de esta semana.

Explicó que el Repuve iniciará el registro de los vehículos para regularización, en base a las citas otorgadas previamente a través de su portal de Internet. “Si no están dando citas aún, se podría pensar que no todavía no están listos para abrir el módulo” expuso.

De acuerdo al decreto del 19 de enero del presente año, el plazo para regularización de vehículos de procedencia extranjera finaliza el 20 de julio de 2022.

EN ACUÑA NO ES OBLIGATORIO PLAQUEAR AL REGULARIZAR

Por otro lado, dio a conocer que en el módulo de Acuña, que ya fue abierto, se realiza el trámite de regularización de vehículos, y no se obliga a los propietarios de estos a pagar las placas e impuestos estatales vehiculares.

Armando García Grimaldo dijo que este es el único caso en Coahuila donde los ciudadanos pueden nacionalizar sus automóviles americanos sin tener que tramitar las placas.

Consideró esta medida como inadecuada, pues la regularización de automóviles de procedencia extranjera, de acuerdo al criterio del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, es brindar seguridad al tener a las unidades automotrices registradas en México.

Explicó que “podrán estar anotados los vehículos en el padrón nacional, pero visualmente no se pueden identificar” para conocer a sus propietarios en caso de accidentes o situaciones delictivas, pues no tienen matrícula en donde investigar las autoridades en el caso de qué huyan.

El módulo de Acuña, explicó García Grimaldo, opera con un responsable del gobierno federal del Registro Público Vehicular, auxiliado por trabajadores del Ayuntamiento.

El gobierno de la nación y el municipal son emanados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y pareciera que como revanchismo político a la recaudación de rentas del gobierno estatal (de extracción priista) no le brindaron el apoyo como en Saltillo y Torreón, donde sí es obligada la adquisición de placas al regularizar la unidad “chocolate”.