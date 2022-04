Posponen audiencia a exlíderes mineros en Monclova

La audiencia intermedia de los exdirigentes sindicales acusados del desfalco de 18 millones de pesos fue diferida para el próximo martes.

La diligencia judicial estaba programada para este jueves, pero fue pospuesta hasta el martes de la próxima semana.

Los abogados de los ex dirigentes del Sindicato Democrático minero pidieron ampliar el plazo para recabar pruebas en su defensa.

Se había otorgado un término de 15 días para que ambas partes recabaran pruebas.

El ex secretario general, Patricio “A”; el ex tesorero, Francisco “B”; y el ex presidente de la Comisión de Honor y Justicia Jorge “N”, fueron acusados del desfalco de 18 millones de pesos, en quebranto de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático.

Ismael Leija Escalante, secretario general nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional externó su postura de buscar llegar a un arreglo con los destituidos dirigentes y la devolución de por lo menos siete de los 18 millones de pesos.

Ismael Leija Escalante, secretario general nacional, dijo que esos siete millones de pesos corresponden al fondo por huelga, que debe ser devuelto a los trabajadores a la vuelta de un año.

En 2021 la representación obrera local pidió un préstamo para cumplir con ese pago a los trabajadores, pero no ha recuperar los siete millones faltantes.

Auditorías externas mostraron que se desviaron poco más de 18 millones de pesos de diferentes cuentas bancarias de la Sección 288 del sindicato democrático.

Sin embargo el gremio minero metalúrgico exige la reparación del daño en la cuenta del fondo por huelga, que es poco más de 7 millones de pesos.

Leija Escalante indicó que ésta será la última prórroga para la audiencia y dijo que en la siguiente continuará el juicio.

Sostuvo que los abogados le explicaron que lo ocurrido en la audiencia suspendida es legal, y no se trata de ningún recurso para posponer la justicia.

"Fue un ajuste de tiempo para reunir pruebas que deberán ser desahogadas en las próximas audiencias", dijo el líder Obrero.

El próximo martes a las dos de la tarde se celebrará el fin de esta audiencia y se continuará con la portación de pruebas para demostrar culpa o inocencia de los tres acusados.

El Sindicato Nacional Democrático espera que los representantes legales de los acusados tengan un acercamiento con la representación obrera para buscar un convenio y salida alterna al juicio.

Ismael Leija dijo que no le interesa al sindicato encarcelar a los acusados, sostuvo que su preocupación es recuperar los siete millones de pesos que deben ser devueltos a los más de 2000 trabajadores de la sección 288.