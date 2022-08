'Positiva', validación de Mesa del Módulo 03

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, aseguró que la validación de la nueva Mesa directiva del Módulo 03 de Riego (San Jacinto - Jerusalén) por parte de las autoridades de Conagua, beneficiará directamente al avance de las obras del proyecto de Agua Saludable, por lo que señaló será importante trabajar todos los sectores involucrados.

"En el tema Módulo 03 San Jacinto, se hizo una elección en el mes mayo y no se respetó, se hizo una nueva en julio, ya se le entregó la constancia de validez para que se ponga a trabajar al módulo, pues ya existe un recurso etiquetado, y era necesario contar con la autoridad jurídica del presidente de módulo de riego, para bajar ese recurso", dijo el alcalde.

Comentó que dicha validación podrá ayudar a aterrizar el presupuesto etiquetado de 15 millones de pesos, para la tecnificación del campo, recurso comprometido por el gobierno federal dentro del Proyecto.

El presidente del Módulo 03 San Jacinto - Jerusalén, Samuel Martínez González y su mesa directiva, estarán a cargo de los ejidos La Goma, La Loma, El Rayo, Sapioríz, Seis de Enero, Los Ángeles, Carlos Real, San Jacinto, 21 de Marzo, Álvaro Obregón, Graseros y Monterrey, que serán beneficiados con este recurso.

El objetivo del proyecto de ASL es atender la problemática de salud de la población de La Laguna, que por décadas ha consumido agua con arsénico y sustituir el agua subterránea por agua superficial del río Nazas, mediante una potabilización con sistemas convencionales.

Los campesinos del Módulo 03 San Jacinto - Jerusalem han estado pidiendo avances en cuanto a la tecnificación del riego y su distribución, mediante inversiones para mejorar la infraestructura de los canales primarios y secundarios, que permitan mayor eficiencia del vital líquido.

Por una parte se desconocen avances referentes a procesos previos a las obras de líneas de conducción, desde la planta potabilizadora hasta los municipios de Coahuila y Durango.

LAS ÚLTIMAS GESTIONES EN AGOSTO

Este lunes el alcalde Homero Martínez Cabrera habló sobre las obras que están pendientes y las que se habrán de concluir al término de su administración en este mes, durante el evento en el que se dio arranque formal a la Campaña de Registro de Actas de Nacimiento, Registro Cero, Doble Nacionalidad y Braille, en el lobby del Teatro Hermila Galindo.

El alcalde de Lerdo destacó obras como el bulevar José Rosas Aispuro Torres, la primera etapa de la rehabilitación de la plaza de Villa Juárez, y la primera etapa de la Deportiva.

Añadió que, de acuerdo a la planeación de obra de la perforación del pozo en San Fernando, esta se extenderá debido a problemas técnicos que se presentaron.

Martínez Cabrera aprovechó el evento de arranque de la campaña de registro para dar a conocer a través de medios de comunicación la importancia de realizar este trámite pues, cuando un niño no cuenta con su acta de nacimiento, resulta un impedimento para su educación al no poder inscribirse en la escuela, por lo que invitó a quienes aún no tienen este documento oficial que acredite formalmente su identidad, acudir a este espacio en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde durante esta semana, del 01 al 05 de agosto.