Posible venganza ocasiona incendio en tejabán en Ramos Arizpe

Una aparente venganza provocó que un tejabán se incendiara la mañana de este martes en el municipio de Ramos Arizpe, luego de que minutos antes del siniestro su propietario sostuviera una discusión con otra persona.

Los hechos se registraron en la colonia El Mirador, donde según manifestaron vecinos a autoridades, al exterior del tejabán siniestrado vieron cómo su propietario y otra persona sostenían una discusión, sin darle mayor importancia.

dio (EL SIGLO DE TORREÓN)

Sin embargo, minutos más tarde un olor a quemado alertó a los vecinos, quienes al buscar el origen de este, se percataron que el tejabán, el cual habría sido el escenario de la discusión entre los dos hombres, se encontraba envuelto en llamas.

De inmediato se pidió la presencia de elementos del Cuerpo de Bomberos a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, acudiendo al lugar los apagafuegos de Ramos Arizpe, quienes de inmediato comenzaron con las labores para sofocarlo.

Con ayuda de un camión cisterna así como de una pipa, tras varios minutos de trabajos así como de labores de enfriamiento, se logró sofocar el incendio, el cual destruyó la humilde vivienda, misma de la que solo quedaron cenizas.

Asimismo, en el lugar no se reportaron personas lesionadas, y el propietario no se encontraba en el lugar, sin embargo no se descarta que derivado de la discusión anterior, el incendio pudo ser provocado.