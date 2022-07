¿Por ser llamado maric...? Horacio Villalobos revela la razón de su desplante a Mónica Naranjo

El pasado sábado la cantante Mónica Naranjo se presentó en la nueva entrega de La Academia 2022. Sin embargo, su participación se vio ‘opacada’ luego de que muchos espectadores se percataron de que Horacio Villalobos no se encontraba en su lugar en la mesa de jurado.

Tras esto, a través de redes sociales se comenzó a generar un sin fin de teorías por parte de algunos usuarios, quienes apuntaron que la ausencia del juez se debió a que la cantante española habría puesto esta condición.

Sin embargo, a varios días de esto, fue el mismo Horacio Villalobos quien dio a conocer que había sido él quien no quiso estar presente.

Durante el programa de Venga la Alegría, el conductor reveló la razón de su ausencia, asegurando que se debía a que Mónica Naranjo le empezó a caer mal después de las declaraciones que lanzó en contra de México.

“Me da igual si Mónica Naranjo me odia o no, la verdad. Yo a esa señora la verdad, no me cae bien desde que declaró a la revista Rolling Stone horrores de México”.

Posteriormente, recordó la vez en que la cantante española lo llamó como “maricas malas”.

“Después ella dijo a la revista que se había disculpado y dijo que todo el chisme se había sido de alguna manera difundido por unas ‘maricas malas’, entre las cuales me nombrara a mi o estaba yo, y eso me parece discriminatorio, por ende, yo no estuve en su musical, el cual se grabó antes, yo fui el que decidió no estar, así de claro”, finalizó el conductor.

Cabe destacar que los únicos jueces que estuvieron presentes fueron Arutro López Gavito, Lola Cortés, y Ana Bárbara.