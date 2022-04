Por 'salud mental', famosos se alejan de las redes

Como parte de la promoción de la serie de Netflix, Bienvenidos al Edén, Belinda reveló a la prensa nacional que tomó la decisión de alejarse de sus redes sociales por salud mental.

"Llevo dos meses sin redes. No tengo por ahora Instagram ni nada, cuando quiero subir algo o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo. Me las quité por un tiempo por salud mental. No me gusta estar todo el día en el teléfono.

"Antes, tenía la tendencia de siempre estar viendo el teléfono, ya no sabes ni qué buscar, pero ahí andas. Desde que no tengo redes, siento que estoy más despierta y me fijo más en los detalles de las cosas".

Belinda no es la única artista que se ha alejado de las plataformas o bien que ni siquiera han abierto las suyas porque no ventilan sus vidas privadas ni tampoco les gusta "aguantar" a los llamados "haters".

Emma Stone, famosa por películas como El sorprendente Hombre Araña y Cruella de Vil, ha dicho que no le gusta usar redes porque considera que no le dejarían nada bueno.

"Parece que mucha gente tiene que aprender lecciones públicamente ahora debido a la forma en que el mundo está conectado. Creo que no sería nada positivo para mí", comentó a la revista Elle en 2018.

Juanes estalló en enero pasado en su cuenta de Instagram contra las redes sociales, al grado de decir en un "live" que, "me valen ver… las put.. redes sociales".

El intérprete despotricó contras las redes, aunque aceptó que tanto su esposa, Cecilia, como sus hijos las aman.

"El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. No odio la gente, odio las redes, lo que implica eso, pero Doña Cecilia, ama las redes, mis hijos, aman las redes".

"Todo eso me vuelve loca", dijo en 2013 la actriz Scarlet Johansson a la revista Marie Claire en relación con su negativa a valerse de las redes sociales.

"No entiendo esta necesidad de compartir. Nosotros casi nos explotamos nosotros mismos para tratar de ser vistos", añadió al respecto.

BRAD, GEORGE Y SANDRA

Brad Pitt es otro artista a quien el mundo digital le es totalmente indiferente. Pese a que sus fans amarían que él compartiera detalles de su vida, hasta ahora no ha dado su brazo a torcer.

"No va a pasar, nunca (Abrir sus cuentas). Bueno, nunca hay que decir nunca. Pero la vida es muy bonita sin ellas, no veo el por qué necesito las redes sociales".

George Clooney comparte tal ideología con Brad, el actor no desea casarse jamás con las plataformas.

"Solo porque me gusta tomar una copa por la noche. Fácilmente, podría decir algo estúpido, y tampoco creo que necesites estar tan disponible.

"No veo a Matt Damon o Brad Pitt o a mí mismo queriendo expresar nuestros pensamientos en una cosa de 140 caracteres a las 3:00 de la mañana", explicó haciendo referencia a Twitter.

Para Sandra Bullock, las redes sociales son una falsedad, ya que, según ha mencionado a la prensa internacional, muchas de las fotos publicadas no reflejan realidades.

"Las redes, en verdad que no son una representación de nuestras vidas reales. No me tomaré un selfie que no pueda borrar. No posteo ni hago nada de eso", externó a The Times.

Más casos

Estos artistas tampoco quieren saber de redes

-Kristen Stewart

-Daniel Radcliffe

-Keira Knightley

-Rachel McAdams