¿Por que Tim Allen ya no le dará voz a 'Buzz Ligthyear'?

A pocos días de que se estrene Lightyear, una producción que se espera sea de las más taquilleras del cine, muchos de los fieles fanáticos de la saga de Toy Story se han preguntado por qué el entrañable Tim Allen no dará voz a "Buzz Lightyear" como en sus anteriores películas y en su lugar será Chris Evans.

Explicarlo puede resultar complicado, pero es que en realidad este "Buzz" es otro "Buzz" al de las películas de Toy Story.

Como se dijo en un inicio, la nueva producción de Pixar no es la secuela de Toy Story, ya que en esta ocasión se enfocaría totalmente en la historia del querido astronauta, el personaje que inspiró la creación del juguete favorito de "Andy".

La cinta se ha esforzado porque el personaje se mantenga lo más alejado del universo de Toy Story, es por esto mismo que en esta ocasión no recurrieron a Tim Allen para darle la voz a "Buzz Lightyear", y en su lugar se pusiera al actor Chris Evans:

“Tim realmente es la encarnación del juguete "Buzz", y este no es el mundo de los juguetes, porque realmente no tiene sentido. No hay realmente un papel. Simplemente causaría más confusión para el público en lugar de ayudarlos a comprender la película que estamos tratando de contar”, informó la productora.

Esto deja por aclarado, una vez más, que este nuevo "Buzz Lightyear" es la inspiración que se tuvo para crear al juguete de "Buzz", el que conocemos en Toy Story. Por lo que Tim Allen, quien le daba la voz al juguete, solo confundiría a los niños, mientras que el "Buzz" de Chris Evans fue el hombre o personaje que inspiró en la creación del juguete.

Cabe destacar que esta nueva película es la película que vio "Andy" en VHS, provocando que quedara encantado y comprara el querido juguete del astronauta.

Fanáticos de molestan con la producción por este nuevo cambio

A pesar de que la producción ha explicado lo antes dicho, los fanáticos de la saga de Toy Story se mostraron molestos ante el cambio de Tim Allen por Chris Evans, asegurando que Tim es y será siempre el indicado para dar vida al querido "Buzz Lightyear".

