¿Por qué Paul Stanley fue hospitalizado de emergencia?

Tras darse a conocer que Paul Stanley había sido internado de emergencia, hace unos minutos el conductor tuvo una participación especial en el programa Hoy y desde el hospital reveló qué fue lo que ocasionó su delicado estado de salud.

Durante la entrevista, el hijo de Paco Stanley reveló que tenía una variante de salmonelosis, y a pesar de que entró por ese malestar, con el tiempo y las revisiones se le detectó otras cuestiones:

“Me detectaron una variante de salmonelosis, entré por eso, pero cuando me hicieron estudios y tomografías de sangre y de corazón apareció que tenía las plaquetas bajas y entré con 95 mil y salí con 85 mil y entonces se preocuparon los doctores”.

Tras esto, el conductor aseguró que ya se encontraba mucho mejor, sin embargo continuaría en el hospital para mantenerlo en observación:

“No me dejaron salir, les preocupaba mucho de dónde había salido esa baja de plaquetas, y pues aquí estoy. Ya me siento mejor, estoy cansado, y quiero ir a verlos a todos, pero la salud es lo primero”.

Cuando le cuestionaron si era necesario donar plaquetas el conductor respondió que aún no: “No, no es necesario, esta baja de plaquetas fue por la intoxicación que tuve, no sé dónde agarré el bicho, si en Estados Unidos o aquí en México, pero estamos bien”, finalizó.