'¿Por qué iríamos?' Madre de niño autista rechaza a Cristiano tras agresión

Cristiano Ronaldo ha sido blanco de críticas luego de arrebatar el celular de un niño que lo grababa mientras salía del campo en su visita al estadio del Everton, Goodison Park.

Sin embargo, la situación que el futbolista asegura se generó por el momento difícil de la derrota, se complicó aún después de que la madre del pequeño, Sarah Kelly, rompió el silencio y mostró que el arrebato que tuvo “CR7” con su hijo Jacob, quien es autista, le dejó un moretón en la mano.

“Después de los 90 minutos, los jugadores del Manchester United comenzaron a caminar. Estábamos en el Park End, así que estábamos justo al lado del túnel por donde pasaban caminando; mi hijo estaba ahí grabándolos a todos. Filmó a todos los jugadores del United caminando, y luego bajó el teléfono porque Ronaldo se había bajado el calcetín y le sangraba la pierna. Bajó el teléfono para ver qué era, ni siquiera le habló. Ronaldo simplemente pasó caminando, con un temperamento terrible, y le arrancó el teléfono a mi hijo de la mano y siguió caminando.

Puedes ver por el moretón que él hizo contacto. Simplemente no puedo creer que esté hablando de esto”, contó para el medio Echo.

Además, la madre reveló que su hijo estaba llorando y “en completo shock”.

“Arruinó completamente el día y no dejó un mal sabor de boca. Entendería si Jake se burlara de él en su cara, pero no estaba ni cerca de eso, él estaba filmando su herida. Es un niño autista y ha sido agredido por un jugador de futbol, así es como lo veo como mamá”.

También, descartó que vayan a aceptar la invitación de Cristiano para ver un partido en el Old Trafford.

“¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford?¿por qué querría un Blue ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle. Si alguien agrede a mi hijo en la calle y luego nos pide que vayamos a cenar, no iríamos. ¿por qué iríamos a verlo?¿solo porque es Cristiano?”, manifestó en entrevista para Sky News.