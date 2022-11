¿Por qué Gloria Trevi rechazó cantar con Yuri?

Yuri es sin dudas una de las cantantes más exitosas de nuestro país; sin embargo, su carrera profesional siempre se ha visto opacada por algunas frases o escándalos que ha atravesado a nivel personal.

Por ejemplo, recientemente Yuri generó mucha polémica cuando lanzó un comentario hacia la comunidad LGBT, y esto la llevó a recibir críticas por parte de otros artistas como por ejemplo Gloria Trevi, Susana Zabaleta y Carmen Zampuzano.

Yuri decidió invitar a Gloria Trevi a uno de sus shows en la Arena Ciudad de México, pero la misma rechazó la invitación por los dichos de Yuri hacia la comunidad LGBT. A esto hay que sumarle que muchas personas están "cancelando" a Yuri.

Sin embargo, algunos usuarios de las redes sociales aseguran que esta no es la primera vez que Gloria Trevi le dice que no a Yuri, pues también lo hizo para su show en Monterrey.

¿Qué dijo exactamente Yuri sobre las personas de la comunidad LGBT?

En una ocasión, Yuri opinó sobre la adopción de parejas del mismo sexo, y señaló que su "instructivo" indica que es hombre y mujer: "Eso no quiere decir que porque yo no esté de acuerdo, soy homofóbica (...) La mayoría de la gente que trabaja conmigo son gays, los amo profundamente y tengo amigos que adoro profundamente y no soy quién para juzgar".

Luego el youtuber "El Escorpión Dorado" le consultó sobre las preferencias sexuales de sus exparejas, y Yuri aseguró: "Después unos chicos salen del otro lado y todo. ¿Cómo va a ser eso? Sí. Algún novio me salió gay. Fue horrible, horrible (…) No me ardió. Más bien me preocupé. Me fui a hacer un análisis".

Pero esto no es todo, ya que en un concierto Yuri le dijo a su público: "Hay tanta escasez de hombres, ¿verdad, chicas? Tanto hombre guapo que se está yendo al monte. Yo a veces miro el cielo y digo ¿Por qué?, por qué hombres tan guapos, tan bellos se están yendo al monte, por qué Ricky Martín, señor. Por qué Ricky Martin y no el Coque Muñiz, por ejemplo".