¿Por qué Adela Noriega envidiaba a Thalía?

No podemos negar que Adela Noriega es una de las actrices más talentosas y queridas de nuestro país. La hemos visto protagonizar éxitos como "Amor Real", "Fuego en la sangre", "El privilegio de amar", entre muchas otras telenovelas.

En la mayoría de estas telenovelas Adela Noriega pudo trabajar con actores como Fernando Colunga, Ernesto Laguardia, Jorge Salinas, entre muchos más, pero recientemente se conoció que Adela nunca quiso trabajar con Thalía, y que siempre ponía escusas o hacía elegir a los productores entre ella y la intérprete de "Amor a la mexicana".

Se dice que Adela Noriega envidiaba mucho a Thalía, no solo por su belleza y talento, sino también por la familia de la cual provenía la esposa de Tommy Mottola. Incluso algunos productores aseguran que Noriega se comportaba como una "diva" cuando las cámaras se apagan.

(FOTO: ESPECIAL)

¿Con qué otra actriz Adela Noriega nunca quiso trabajar?

Thalía no es la única actriz con la que Adela no quería trabajar. A su lista también debemos sumar a Marlene Favela, quien de acuerdo con algunos medios de comunicación, Adela Noriega la envidiaba por su belleza, por lo cual exigió no trabajar nunca con ella en una misma producción, ya que

Favela podría opacar el trabajo de Noriega.

Esto no es solamente un tema de envidia, sino que también estamos hablando de un problema de autoestima. Incluso en una ocasión tuvo que intervenir la productora Carla Estrada para explicarse a Adela que ella tenía que preocuparse y ocuparse de su propio trabajo y no de lo que fuera a hacer Marlene Favela.

(FOTO: ESPECIAL)

¿Cuál fue el último protagónico de Adela Noriega?

La última vez que la vimos a Adela Noriega protagonizar una telenovela fue en el año 2008 en "Fuego en la Sangre", y actualmente se está hablando de un posible regreso de la "Reina de las Telenovelas" a la pantalla chica. La actriz vive actualmente en Florida en una mansión valuada en más de 6 millones de dólares, por lo que la actriz podría abandonar su hogar por un par de meses para regresar al país y trabajar en una telenovela.