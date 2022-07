Por primera vez, vinculan a mujer por Ley Olimpia en Coahuila

La mujer que fue acusada por su expareja de amenazarlo con la divulgación de fotografías íntimas, fue vinculada a proceso por el delito de intimidación sexual; esto luego de que se integrara el caso bajo la denominada Ley Olimpia, siendo el primero en Coahuila.

Fue ayer que se llevó a cabo la audiencia de vinculación bajo la causa 1482/2022 en el Centro de Justicia Penal en Saltillo, en contra de Yessica "NN" por agravios en contra de su expareja, de nombre Diego.

En ésta, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los datos de prueba suficientes, que lograron que Yessica "NN" fuera vinculada a proceso

Tras la vinculación, fue establecido un periodo de dos meses de investigación para llevar a cabo la indagación complementaria.

Mientras tanto, se mantendrán las medidas cautelares determinadas en la audiencia inicial contra Yesiica de no acercarse a la víctima, evitar hacer comentarios negativos de la víctima hacia las hijas de ambos, así como no divulgar ninguna imagen del afectado.

RAPIDEZ GENERA INQUIETUD

La severidad y sobre todo la rapidez con la que se atendió el caso de Diego, quien encontró amparo en la Ley Olimpia luego de que su expareja y madre de sus hijas difundiera fotografías íntimas, generó inquietud entre colectivos feministas, quienes piden se trate con la misma prontitud, los casos que se mantienen archivados, donde las víctimas son niñas, adolescentes y mujeres adultas que esperan justicia.

Ariadne Lamont Martínez, directora de Incidencia y Acompañamiento a Víctimas de violencia en el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos A.C. (Incide-Femme), comentó que el caso que se desarrolla en Saltillo, les ha dado en cara, "lo que no nos agrada es que se castigue con mucha severidad a la primera mujer delincuente que se detecta, a la primera que está delinquiendo con respecto a la Ley Olimpia, y en cambio todos los hombres que están compartiendo packs y fotos íntimas de sus parejas o exparejas, e incluso de mujeres que ni conocen, todos esos casos que son tantos, esos ni siquiera se han judicializado", dijo Lamont Martínez.

El desagrado, es sobre todo porque en contra de una mujer sí procede el caso, cuando los hombres ni siquiera lucharon por tener una ley como la Ley Olimpia.

"No les ha costado, no se han esforzado nada, hay muchísimos casos pendientes, contra niñas, mujeres, señoras casadas, muchos no son de delitos sexuales, pero la mayoría sí, de hombres que están exhibiendo a sus parejas o exparejas con la mano en la cintura y no pasa nada, ellas van y denuncian y van con el Ministerio Público, después se le da vista a la policía cibernética y ahi se atora", señaló la directora.

Ariadne Lamont aclara que no está en contra de que se aplique la ley, sino que sea con la misma celeridad para todos.

"Ahí la diferencia es, ¿por qué ante un caso donde la víctima es un hombre sí se mueven, sí vinculan e imputan?, y para los múltiples casos donde las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes, no se mueven.

La pregunta es por qué se mueven más rápido cuando la víctima es un hombre", insiste Lamont.

Y hace énfasis al comentar que son las mujeres quienes han luchado por tener leyes como la Ley Olimpia, quienes han estado detrás de los legisladores para ser escuchadas... "qué fregones, nosotras luchamos, nosotros estamos detrás de los legisladores, estamos a favor de que se cambien las leyes y lo hacemos y ofrecemos todo lo que se necesite para que reformen y esos vienen y se acomodan".

Es por ello que pide a todas las mujeres que estén pasando por eso, "exijan que tengan acceso a la justicia, y si no les hacen caso, que busquen un acompañante, habemos muchas mujeres que hacemos acompañamiento para lograr que tengan un mejor acceso a la justicia".

Fue en el mes de marzo de este año que se dio conocer el caso, luego de que el afectado, quien se encuentra en medio de un juicio de divorcio con su expareja Yessica "NN", fuera amenazado por ésta para difundir material fotográfico íntimo, esto con el objetivo de que perdiera la custodia de sus hijas menores.

De acuerdo a los hechos, todo comenzó cuando Yessica, le demandó el divorcio incausado en agosto del año pasado sin avisarle a Diego, pues ya tenían un año de separados, donde había tres hijas de por medio.

De acuerdo a la abogada de la víctima, de nombre Brenda de la Peña, fue cuando su defendido se dio cuenta, que acudió al Juzgado Tercero Familiar y se da por notificado de este Juicio.

No obstante, tras pasar los días, la esposa se percató de que Diego había sido notificado, por lo que le reclamó.

Por lo anterior, ella trató de mediar el asunto y optó por invitarlo a su casa para entregarle una carta con peticiones y así arreglar la situación y olvidarse del divorcio.

Entre las peticiones se encontró el cambio de religión, proveerle de todas las contraseñas y patrones de todos los dispositivos electrónicos, así como que mostrara todos los recibos de nómina.

Debido a que el afectado no aceptó, se continuaron con los trámites de divorcio, sin embargo, fue cuando las menores comenzaron a presentar diversos maltratos, que Diego decidió pelear la custodia, pero fue amenazado por la esposa, con la difusión o divulgación de sus fotografías desnudo.

Añadió que lo anterior incluso provocó que el afectado perdiera el trabajo, debido a que la mujer las difundió en la empresa donde laboraba.