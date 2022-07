Ley Olimpia favorece a hombre en Coahuila

Luego de que un hombre fuera amenazado por parte de su expareja de difundir imágenes íntimas, el día de hoy Yessica "NN", fue imputada por el delito de intimidación sexual; primer caso en Coahuila que fue llevado a cabo bajo la denominada Ley Olimpia.

Ayer se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación bajo la causa 1482/2022 en el Centro de Justicia Penal en Saltillo en contra de la expareja.

En ésta, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los datos de prueba suficientes que lograron que Yessica "NN" fuera imputada por los cargos.

Tras la imputación, la defensa de la imputada solicitó la extensión del término constitucional, por lo que se determinó llevar a cabo la audiencia de vinculación hasta el miércoles.

Además, la juez de control decidió imponer medidas cautelares contra la ofensora, por lo que no podrá acercarse por ningún medio a Diego. No deberá hacer comentarios negativos de la víctima hacia las hijas de ambos, así como no deberá divulgar ninguna imagen del afectado.

Fue en el mes de marzo de este año que se dio conocer lo anterior, luego de que el afectado, quien se encuentra en medio de un juicio de divorcio con su ex pareja Yessica "NN", fuera amenazado por ésta para difundir material fotográfico íntimo, esto con el objetivo de que perdiera la custodia de sus hijas menores.

De acuerdo a los hechos, todo comenzó cuando Yessica le demandó el divorcio incausado en agosto del año pasado sin avisarle a Diego, pues ya tenían un año de separados, donde había tres hijas de por medio.

De acuerdo a la abogada de la víctima, de nombre Brenda de la Peña, fue cuando su defendido se dio cuenta que acudió al Juzgado Tercero Familiar y se da por notificado de este Juicio.

No obstante, tras pasar los días, la esposa se percató de que Diego había sido notificado, por lo que le reclamó.

Por lo anterior, ella trató de mediar el asunto y optó por invitarlo a su casa para entregarle una carta con peticiones y así arreglar la situación y olvidarse del divorcio.

Entre las peticiones se encontró el cambio de religión, proveerle de todas las contraseñas y patrones de todos los dispositivos electrónicos, así como que mostrara todos los recibos de nómina.

Debido a que el afectado no aceptó, se continuaron con los trámites de divorcio, sin embargo, fue cuando las menores comenzaron a presentar diversos maltratos, que Diego decidió pelear la guardia la custodia, pero fue amenazado por la esposa de la difusión o divulgación de sus fotografías desnudo para exhibirlas.

Añadió que lo anterior incluso provocó que el afectado perdiera el trabajo, debido a que la mujer las difundió en la empresa donde laboraba.

Fue en junio del año 2019 que el Congreso de Coahuila aprobó la Ley Olimpia, la cual tiene como objetivo castigar el acoso cibernético y la difusión de material con contenido íntimo sin consentimiento, esto mediante penas que van de los tres a los seis años de prisión.

La aprobación incluyó la modificación del Artículo 236 del Código Penal de Coahuila, agregando el delito de Violación a la intimidad Sexual, castigando el delito con penas de cárcel y multas que van de los 88 mil a los 176 mil pesos.