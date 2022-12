Por meningitis, suman dos muertes en Torreón

El delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán Arreygue, informó ayer que desde que inició el brote de meningitis por hongo en Durango capital, se han referido para su atención a tres pacientes a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71, con sede en Torreón. Desafortunadamente, han fallecido dos mujeres y una más sigue grave y se encuentra en Terapia Intensiva y en monitoreo estrecho.

"Es un monitoreo muy estrecho, porque el comportamiento del padecimiento ha sido muy fluctuante, no es lo esperado. Tú ves que el paciente puede ir mejorando pero por las características que tiene de invasión, que afecta tanto las terminales nerviosas como las terminales vasculares, pues la gama de complicaciones se amplía". En este sentido, indicó que la paciente puede presentar una notable mejoría y de repente volver a un estado de salud delicado.

El promedio de edad de las tres mujeres que llegaron a la UMAE es de entre 25 y 35 años, con el factor común de haberse sometido a procedimiento ginecoobstétrico con anestesia por bloqueo en hospitales privados de la ciudad de Durango.

"Como ustedes sabrán, el brote está revisado de manera sectorial, liderado por la Secretaría de Salud, en lo que corresponde al Seguro Social aquí en La Laguna, hemos recibido tres casos identificados aquí en la UMAE 71 del Seguro Social, que tiene la infraestructura para atender este tipo de padecimiento infeccioso.

Al día de hoy nada más contamos con una paciente crítica, está grave ella, ha habido dos defunciones", expuso.

19 PERSONASresidentes de Durango capital han muerto a causa de la meningitis por hongo

El funcionario federal dijo que en el Hospital de Especialidades se atiende otro caso de meningitis aséptica pero aclaró que aunque la definición operacional es parecida, el agente causal es distinto al que se identificó en la capital del estado de Durango. Se trata de una mujer sin antecedente de cirugía previa, con diabetes y cuyo estado de salud se reporta como grave. Fue canalizada del Hospital General de Zona (HGZ) No. 51 de Gómez Palacio.

ATENCIÓN A PACIENTES

"Cuando ya se identificó cuál era la definición médica operacional, donde se conoce la causa, que no es infectocontagioso de persona a persona, que el hongo que se aisló en todos los estudios que se les hicieron a los casos que salieron positivos, sabemos el comportamiento de este germen, de este hongo y de esa manera se capacitó a toda la región, a todas las unidades médicas de todo el sector para que estuvieran muy atentos en la identificación", explicó.

Mencionó que es responsabilidades de las unidades de salud reportar cualquier caso sospechoso que cumpla con la definición operacional de la meningitis por hongo.

Santillán Arreygue agregó que las investigaciones no han concluido y que se está haciendo un escrutinio pormenorizado, pues "en este caso, cuando no es contagioso de persona a persona y sabemos que el vehículo de transmisión fue un medicamento, se tiene que constituir en ese trazador de investigación desde el origen del medicamento y este pasa por muchos filtros y revisiones de control de calidad, en donde se tiene que identificar dónde estuvo la falla. Hasta ahorita, todavía no se ha determinado".

Comentó que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Coahuila se atendió el llamado que en su momento hizo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de poner en cuarentena y aislamiento los lotes B22M142 y B22E872 Bupivacaína pesada y B22A263 y BB20J500 Bupivacaína.

"Fueron separados todos esos lotes, al final de cuentas cuando se identificó Durango detonó y obviamente todos los que coincidieron. Nosotros no teníamos gran cantidad de esos medicamentos pero fueron separados, están en cuarentena", expuso.

SIGUEN EN AUMENTO LOS CASOS

Este 2 de diciembre se cumple un mes de que se dio a conocer el brote de meningitis en Durango capital. Desde entonces se han confirmado 68 casos y han fallecido 19 personas. Son 18 mujeres y un hombre. Hasta ahora, no han concluido las investigaciones, por lo que no hay información certera sobre el origen del brote.