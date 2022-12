Por mayoría, autorizan informe financiero

Entre reclamos, por mayoría se autorizó el informe financiero correspondiente al mes de noviembre del municipio de Viesca, en donde la regidora postulada por Morena, Alejandra López Favela, cuestionó el que no se cumple con el tiempo y las formas para la celebración de la reunión y mucho menos se entrega previamente el documento que contiene los pormenores de las cuentas públicas.

De acuerdo al desglose que se leyó en la reunión que se celebró la mañana de ayer martes, se especifican algunos los siguientes puntos de mayor relevancia en cuanto a los ingresos y egresos de la Administración Municipal; en ingresos y otros beneficios fueron 11 mil 299, derechos 9 mil 276, en participaciones, aportaciones, convenios, incentivos, donaciones etc; 4 millones 466 mil 223, otros ingresos y beneficios 366 pesos.

En el total de ingresos y otros beneficios, gastos y otras pérdidas, la cantidad fue de 4 millones 484 mil 859, gastos de funcionamiento 3 millones 995 mil 679, materiales y suministros 537 mil 859, en servicios generales 457 mil 604, transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas, 552 mil 093 y transferencias al resto del sector público, 422 mil 700 pesos, en subsidios y subvenciones 93.97 pesos, en ayudas sociales personales y jubilaciones 129 mil 300, en tanto que en inversión pública no capitalizable, 4 millones 547 mil 700 pesos y por último, en total de gastos y otras pérdidas 62 mil 900 pesos. El resto de los rubros se reportaron en ceros.

La reunión que fue transmitida por redes sociales por la regidora Alejandra López, quien anticipó que su votación seria en sentido negativo, denunció que no se les entregó la convocatoria a la sesión de Cabildo personalmente, pues dijo que estaba colgada sobre la puerta en el área de regidores, cuando el código municipal establece que se debe convocar mediante oficio y con al menos 24 horas de anticipación.

"La indicada también para dar la lectura y que no se ha dado ninguna ocasión del estado financiero es Yolanda Altamirano (presidenta de la Comisión de Hacienda) para ver también las explicaciones y por qué si lo hemos estado solicitando no se recibió, además el día de ayer el documento correspondiente para poder nosotros evaluar este informe y tampoco la secretaria del Ayuntamiento (Julia López) dejó los documentos y hoy por la mañana, se le volvieron a pedir y dijo que todavía no se los hacían llegar y en cuanto a la convocatoria que debe ser 24 horas antes y de manera personal, ahorita no tenemos forma las demás personas dentro de la Comisión de tener una aprobación porque no tenemos cómo justificar esos 4 millones de pesos, revisar si se ejecutaron correctamente y de acuerdo el plan de desarrollo municipal", reprochó.

Finalmente, se votó por mayoría el Informe Financiero correspondiente al mes de noviembre 2022.