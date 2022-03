Por fuertes dolores y coágulos, Juan Pablo Medina tuvo que amputarse la pierna

Juan Pablo Medina se volvió uno de los principales temas de conversación entre los medios luego de que se comenzara a esparcir los rumores sobre su delicado estado de salud. En ese momento no se sabía absolutamente nada del actor, excepto de una operación sumamente grave, la amputación de uno de sus pies.

Sin explicación alguna, el mexicano se mantuvo en silencio durante varios meses después de la operación, ni siquiera su novia, la actriz Paulina Davila, daba declaraciones al respecto, ni publicaba fotografías sobre el actor.

Tras varios meses de incertidumbre, Juan Pablo Medina rompió el silencio y en una entrevista para la revista GQ dio sus primeras declaraciones y habló sobre cómo había vivido esta experiencia, de la cual, hasta el momento se acuerda muy poco debido al trauma ocasionado por el mismo dolor.

Fue el pasado 15 de julio del 2021 cuando el actor tuvo que detener las grabaciones de la serie Horario Estelar, de la cual él era el protagonista: “Lo que recuerdo es que me encontraba en llamado, y de repente empecé a sentir mal del estomago. Llamé al médico porque sí me encontraba mal, pero no quería dejar parada la filmación, sin embargo el dolor fue a más”.

“En un inicio, el equipo médico pensó que se trataba de una intoxicación. De ahí pasaron tres o cuatro días de los que no recuerdo casi nada. Hasta la fecha me han ido llegando poco a poco los recuerdos, como si los hubiera bloqueado por el mismo dolor que experimentaba”.

Tras estas declaraciones y después de varios días de haber permanecido internado por fin le dieron el diagnóstico definitivo. El actor de la serie La Casa de las Flores había sufrido de un un infarto silencioso.

“Tenía un coágulo en el corazón y este aventó coágulos por todas las arterías. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poder operarme el intestino y las piernas me tuvieron que dormir. Cuando me desperté, me vi todo hinchado, mis manos parecían enormes bolas, todo fue muy traumático”

El actor de 44 años aseguró que en ese momento se encontraba muy molesto, asegurando que no quería que nadie lo viera en las condiciones en las que se encontraba durante todas esas intervenciones médicas. Sin embargo, fue su novia Paulina quien le recordó la fortuna de estar vivo, recalcando la importancia de mantener una actitud positiva.

A pesar de eso, las cosas se complicaron más para el actor, ya que a pesar de todos los procedimientos de los doctores, la situación se estaba deteriorando hacía algo sumamente crítico:

“Después de una cirugía para extraerme los coágulos, mi cuerpo empezó a no responder del todo bien. Mi papá (quien también es doctor y estaba al pendiente de su salud) me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir”, comenzó el actor.

“Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero ya me encontraba en una situación grave. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tomarían más complicadas por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté a vivir”.

(FOTO: ESPECIAL)

Fue en este momento tan decisivo en su vida cuando la ayuda en su salud mental comenzó a llegar, y un especialista comenzó a estar muy pendiente del actor:

“Cuando se tomó la decisión de la amputación, a las dos horas entró una persona en mi habitación y se presentó. Era un psiquiatra. Empezamos a hablar de la decisión desde antes de que se hiciera la intervención médica y eso hizo toda la diferencia. Es necesario entenderlo y que los especialistas te apoyen. Es algo muy cabrón, pero pude contar con esa ayuda”.

Tras esto, Juan Pablo Medina lleva un proceso de recuperación riguroso, trabajando no solo en los procesos de rehabilitación, sino también en su salud mental, tratando de retomar su estilo de vida nuevamente.