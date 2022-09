¡Por favor para! Fanáticos de Gwen Stefani se preocupan por su aspecto 'restirado'

Desde varios años, Gwen Stefani se ha consagrado como una de las mujeres más talentosas y bellas de la industria musical, consagrando diversos éxitos a lo largo de su prolífica carrera.

Sin embargo, en esta ocasión la rubia cantante se volvió tendencia en redes sociales luego de que se difundiera una serie de imágenes de su entrevista para el programa nocturno; Late Night with Seth Mayers.

Durante su visita por el show, Gwen sorprendió a todos al lucir un enterizo negro con un profundo escote con flecos en la cintura en azul degradado y unas mangas también azules. Estilo que complementó con unos llamativos aretes, y un maquillaje en colores neutros, mientras que su rubia cabellera se encontraba suelta.

A pesar de que la cantante de 52 años lucía increíble, varios de sus seguidores se mostraron preocupados por la apariencia que su rostro tenía, ya que consideraban que estaba bastante restirado y lleno de cirugías.

A través de sus redes sociales, seguidores le pedían que por favor parara con las cirugías estéticas, comparándola inclusive con Donatela Versace, la diseñadora de moda y hermana de Gianni Versace.

“Ni siquiera me di cuenta de quien era. Pensé ‘no, no es ella’ y busqué videos recientes de ella. Sí, es realmente Gwen, por favor para. No más cirugías”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.